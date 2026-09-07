Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar desde el Hospital Clínico de Málaga

La fibrosis pulmonar puede manifestarse inicialmente a través de síntomas como falta de aire, cansancio o tos seca persistente, que en ocasiones pueden confundirse con el envejecimiento, el estrés o una baja condición física. Por ello, los especialistas destacan la importancia de reconocer estas señales y favorecer un diagnóstico temprano que permita abordar mejor la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El neumólogo especialista en enfermedades pulmonares intersticiales Luis Fernández de la Rota ha explicado durante la jornada las características de esta patología, sus posibles causas y las diferentes opciones disponibles para mejorar la capacidad respiratoria y afrontar el diagnóstico.

La jornada también ha contado con la participación de ALERMA, la Asociación de Alérgicos y Enfermos Respiratorios de Málaga, que ofrece acompañamiento y orientación a las personas afectadas, además de servicios como rehabilitación respiratoria.

Su presidente, Jesús de la Hera, ha puesto en valor el papel de las asociaciones a la hora de acompañar a los pacientes durante el proceso y ofrecerles recursos y apoyo tras el diagnóstico.

Uno de los testimonios protagonistas ha sido el de Joaquín Castillo, paciente de 67 años del Hospital Clínico de Málaga, que recibió el diagnóstico hace aproximadamente un año. Su experiencia ha permitido acercar la realidad de quienes conviven en su día a día con esta enfermedad y trasladar un mensaje de normalidad y de ganas de seguir adelante.

La vicepresidenta de ALERMA, Carmen Núñez, también ha animado a los pacientes a afrontar la enfermedad manteniendo la ilusión y buscando apoyo durante el proceso.

Una jornada que ha servido para poner rostro a la fibrosis pulmonar, dar a conocer sus síntomas y tratamientos y, sobre todo, recordar la importancia de un diagnóstico temprano y del acompañamiento a quienes conviven con ella.