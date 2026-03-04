BIENESTAR

Desmitificando mitos en torno a la menopausia, con Asun Arias, farmacéutica especializada en salud femenina

Durante años, la menopausia se redujo a un momento puntual. Sin embargo, hoy sabemos que no es un día, sino una transición neuroendocrina compleja —el climaterio— que comienza alrededor de los 40 y dura el resto de la vida

Isabel Naranjo

Malaga |

En esta etapa no solo descienden los estrógenos. Se alteran también el cortisol, la insulina y neurotransmisores clave para el descanso, la energía y la claridad mental

Por eso muchas mujeres sienten:

Cansancio persistente que no mejora con “vitaminas”.

Grasa abdominal aunque mantengan los mismos hábitos.

Niebla mental.

Sueño fragmentado.

Piel más reactiva o inflamada.

No es exageración. No es falta de fuerza de voluntad. Es fisiología.

Asun Arias, farmacéutica especializada en salud femenina y formadora de más de 3.000 farmacias en España lleva años trabajando en esta área desde la farmacia y la formación especializada.

Como ella explica:

“La menopausia no es el inicio del declive. Es el inicio de una nueva fisiología. Y entenderla es clave para mejorar la calidad de vida.”

