La Cueva de Nerja vuelve a destacar en la camiseta prematch del Málaga Club de Fútbol esta temporada 2026/27

El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas, ha visitado hoy las instalaciones del Estadio de La Rosaleda con motivo de la presentación del diseño prematch del Málaga CF, para esta nueva temporada, en un acto que pone de manifiesto la continuidad de la colaboración, entre ambas entidades, iniciada en la campaña 2024/25.

Durante el encuentro, Javier Salas ha estado acompañado por el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, y el director general del Club, Kike Pérez. Por parte de la Fundación Cueva de Nerja también han asistido el vicepresidente primero y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la diputada provincial de Málaga, Nieves Atencia -en representación de Francisco Salado, vicepresidente segundo de la Fundación y presidente de la Diputación Provincial-; y José María Domínguez, gerente de la Fundación.

Así, la unión entre la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja y el Málaga Club de Fútbol continúa en esta temporada en la que el Málaga CF ha subido a Primera División. El logotipo de la cavidad vuelve a ocupar un lugar destacado en la camiseta que los jugadores malaguistas lucirán durante los calentamientos de los encuentros oficiales a lo largo de la temporada 2026/27.

Javier Salas: “Seguir apostando por el deporte malagueño y por el Málaga CF es todo un honor”

El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas, ha destacado la importancia de dar continuidad a esta colaboración: “La Fundación Cueva de Nerja mantiene un año más su compromiso con el deporte malagueño y, de manera particular, con el Málaga CF. Más aún en una temporada de especial

orgullo para los malagueños, en la que el Club ha vuelto a Primera. La entidad a la que represento está segura de que volveréis a hacer historia gracias a vuestro esfuerzo, constancia y trabajo en equipo. Enhorabuena por todo lo logrado, nuestros mejores deseos para esta nueva temporada”.

Por su parte, el director general del Málaga CF, Kike Pérez, ha afirmado que: “Para el Málaga CF es un orgullo volver a lucir el nombre de la Cueva de Nerja, uno de los grandes emblemas de nuestra provincia. Se trata de un referente turístico y patrimonial de primer nivel, cuyo valor trasciende nuestras fronteras. La labor que desarrolla la Fundación Cueva de Nerja para la conservación, investigación y divulgación de este patrimonio es fundamental y, por ello, estamos muy satisfechos de seguir caminando juntos una temporada más”.

La continuidad de esta colaboración entre la Cueva de Nerja y el Málaga CF refuerza la conexión entre el patrimonio, el turismo, la cultura y el deporte malagueños, y proyecta la imagen de la Cueva de Nerja a través de uno de los principales referentes deportivos de la máxima categoría.

El vínculo entre estas entidades trasciende lo deportivo

Con esta renovación, el Málaga CF y la Cueva de Nerja refuerzan un vínculo que trasciende el ámbito deportivo y que permite a ambas instituciones impulsar acciones de colaboración y promoción. Entre ellas, la visita del club malaguista a la Cueva de Nerja, que permitirá a jugadores y representantes de la entidad conocer uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de la provincia de Málaga. Además, la Cueva de Nerja también colabora con el equipo Genuine de la Fundación Málaga CF.

Asimismo, el logotipo de la Cueva de Nerja continuará presente en la camiseta que los futbolistas del Málaga CF utilizan en los calentamientos previos a los partidos oficiales, consolidando así la visibilidad de la Cueva de Nerja vinculada a uno de los grandes símbolos deportivos de la provincia.