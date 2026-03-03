¿Cuáles son las señales de abuso sexual en niños y adolescentes?

Recientemente, la Policía detuvo a un entrenador de fútbol base de nuestra capital por, presuntamente, la comisión de dos delitos de agresión sexual y otros dos de provocación sexual sobre tres componentes del equipo de categoría cadete (14 o 15 años) que dirigía.

Fue el padre de uno de los menores quien se percató de las conversaciones de tono muy afectivo, según consta en la investigación policial, que el aleccionador mantenía con su hijo. El menor reconoció los hechos y haber sido agredido sexualmente, situación similar vivida por el segundo de los menores, mientras que con el tercero los acontecimientos se limitan a la muestra de imágenes pornográficas.

Este no es el único caso de esta naturaleza que se ha registrado en el fútbol y el deporte base en general a lo largo de la historia en nuestra provincia pese a que, desde hace años, para poder llevar a cabo las prácticas deportivas con menore, los entrenadores deben presentar el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

Para detectar estas situaciones, ¿Qué deben hacer los padres?, ¿Cuáles son los detalles que nos pueden llevar a descubrir una situación de esta naturaleza en la que se puedan ver implicados nuestros hijos? En Más de Uno Málaga hemos contactado con la decana del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Mariela Checa, y con el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol, José González Carmona, para responder a estas y otras preguntas relacionadas con este tema.