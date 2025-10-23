Los comercios del centro de Málaga se iluminan de rosa en apoyo al cáncer de mama

El corazón de Málaga se tiñe de rosa este mes de octubre con motivo de la campaña “El Foco Solidario”, promovida por la Asociación Española Contra el Cáncer en colaboración con la Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA). La iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la investigación, la detección precoz y la prevención del cáncer de mama.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña nacional de la Asociación “Nos lo tomamos a pecho”, protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. La campaña pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama, más allá del diagnóstico y el tratamiento, transmitiendo experiencias personales sobre cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer en el ámbito familiar, social, laboral o médico.

Esta mañana, representantes las entidades implicadas han visitado algunos de los comercios participantes junto a la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, el presidente del CCA, Rodrigo Bocanegra, y la gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Carmen Litrán. Durante el recorrido, se destacó el compromiso del comercio local con esta causa solidaria, visibilizando el apoyo a las personas afectadas.

Tradicionalmente, los edificios institucionales se iluminan de rosa cada 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Sin embargo, con esta acción se pretende ir más allá, implicando al pequeño comercio y manteniendo encendidos los Focos Solidarios durante todo el mes, como símbolo de compromiso y esperanza.

Más de 27 establecimientos del centro histórico se han adherido a la iniciativa, decorando sus escaparates con elementos en tonos rosas e instalando el distintivo oficial que los acredita como comercios solidarios.

Además, este año la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha querido ampliar el alcance de la campaña “Foco Solidario”, que comenzó el pasado año junto a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, extendiéndola a otros colectivos como cofradías, centros comerciales, colegios profesionales y farmacias. Gracias a esta colaboración, se prevé la instalación de casi 230 focos solidarios en toda la provincia, iluminando de rosa distintos puntos de Málaga en apoyo a las mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama.

En 2024 se diagnosticaron 35.875 nuevos casos de cáncer de mama en España, con una supervivencia media del 85%. De ellos, 1.283 correspondieron a la provincia de Málaga, de los cuales 828 fueron atendidas por la Asociación, lo que supone casi el 65% del total, ofreciendo atención psicológica, social, médica y servicios de rehabilitación de manera gratuita. Además, la entidad impulsa actualmente 114 proyectos de investigación en cáncer de mama, con una inversión superior a 31,5 millones de euros.