Comares acoge la primera edición de Tahona Fest, una apuesta por la música en directo y la diversidad artística en un entorno natural

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Comares, Miguel Ruiz; la teniente de alcalde, Emiliani Jiménez y Daniel Villalba, colaborador del evento han presentado esta mañana la primera edición del Tahona Fest que se celebrará en el municipio el sábado 18 de abril.

“Una propuesta muy atractiva que estamos convencidos llamará la atención del público joven, del más mayor y de los pequeños. Felicitamos al Ayuntamiento de Comares para la organización de este evento que combina música de todos los gustos y edades con otras actividades de las que Comares ya presume durante todo el año como es el turismo activo”, ha expresado Martín quien considera “un acierto la puesta en marcha de este evento cultural ligado a la naturaleza en un municipio que ya de por si tiene bastante tirón turístico”.

“El municipio malagueño de Comares acogerá el próximo 18 de abril de 2026 la primera edición de Tahona Fest, un festival de música y cultura que apuesta por el directo, la diversidad artística y el disfrute del entorno natural en uno de los pueblos más singulares de la Axarquía”, ha comentado el alcalde de Comares, Miguel Ruiz quien ha explicado que “el nombre del festival hace referencia al rico patrimonio cultural de Comares, concretamente a uno de nuestros símbolos turístico históricos como es el castillo baluarte”.

El cartel de Tahona Fest 2026 reúne a artistas de referencia y nuevas propuestas, con actuaciones de El Jose, Tabletom, que celebra su 50 aniversario, Muchopelo, El Cebri, Ella Ray, además de Panda Verdiales Arroyo Conca, Cris Mateo y Mentally Ska. “Una programación variada que recorre distintos estilos musicales y conecta generaciones”, ha añadido ilusionado con que “marque un antes y un después en el mapa de festivales de la provincia de Málaga”.

Más allá de los conciertos, Tahona Fest propone una experiencia cultural completa con senderismo musical, actividades infantiles, talleres, camping y tirolina, pensadas para un público familiar y para disfrutar del festival durante toda la jornada en contacto con la naturaleza.

“Es un festival con un cartel espectacular y completo en el que se fusionan artistas consagrados con otros locales. Pero es que además, los conciertos se desarrollarán en diferentes escenarios: en el recinto de la piscina municipal, en la plaza principal del pueblo ‘Balcón de la Axarquía’, junto a la emblemática Tahona, y en otras plazas del municipio. Lo que queremos es que la gente se pierda por sus calles y conozca nuestro pueblo”, ha detallado el regidor quien ha invitado a los malagueños y malagueñas a divertirse en esta primera edición, que si bien cuenta con el grueso de conciertos a partir de las cinco de la tarde, habrá actividad desde las diez de la mañana. El horario de cierre previsto es a la una de la madrugada.

Con entrada gratuita, el festival nace con el objetivo de dinamizar la vida cultural de Comares, poner en valor su entorno y fomentar un modelo de ocio sostenible y accesible, consolidándose como una cita destacada dentro del calendario cultural de la provincia de Málaga.

“Tahona Fest nace más desde las ilusión que con los medios que contábamos pero afortunadamente hemos contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y diversas entidades y empresas locales como Mucho Pelo que nos trasladó la idea, Muerde Producciones, Cerveza Victoria, MayPrint, Bar Plaza, Camping Comares, Restaurante Mirador Axarquía, entre otras, “reforzando su carácter comunitario y su compromiso con el territorio”.