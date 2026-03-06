Calendario de Eventos

Coín presenta el calendario de su programación deportiva, lúdica y cultural con más de 50 eventos y fiestas principales durante todo el año

El Ayuntamiento de Coín ha presentado un calendario anual con los eventos y festividades habituales que componen la agenda de ocio coineña con el objetivo de fomentar el turismo, así como la dinamización del comercio y hostelería local

Coín no para los 365 días del año. Así se ha constatado en la presentación del calendario anual que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Coín, donde ha asistido el alcalde Francisco Santos, el concejal de Festejos, Comercio y Juventud, Juani Bernal y la concejala de Turismo y Cultura, Raquel López. "Hoy presentamos esta guía que es reflejo de la vitalidad del municipio, Coín no para y por eso anunciamos los más de 50 eventos que se celebrarán en este año 2026", ha anunciado el regidor.

El alcalde ha destacado que se trata "de un calendario donde agrupamos todas las fechas más importantes del municipio, donde se unen tanto eventos tradicionales como Feria, Semana Santa, Nochevieja, así como otros eventos nuevos que se han ido incorporando a la agenda de ocio coineña con gran éxito como Noches Con Encanto, la Noche al Raso o Coín Fitness Games". Es por ello, que Santos ha querido puntualizar "que cada vez son más eventos los que se celebran en el municipio, a los que se suman aquellos de carácter social organizado por las propias Hermandades, Asociaciones y otros colectivos", ha indicado.

De esta manera, Santos ha incidido que este calendario "viene a mejorar la organización de nuestra ciudad permitiendo a hosteleros, empresarios, agencias, y otros comercios locales planificar las festividades; así como a los visitantes para que puedan organizar sus visitas y escapadas al municipio", ha señalado.

Finalmente, el alcalde Francisco Santos ha querido agradecer a todas las áreas del Ayuntamiento "por su esfuerzo en planificar, organizar y ejecutar una oferta festiva, deportiva, cultural y de ocio de calidad y que en su gran mayoría es gratuita, para que todos nuestros vecinas y vecinas puedan disfrutar a lo grande en nuestra ciudad", ha finalizado

