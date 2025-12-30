Coín se prepara para despedir el año con una gran fiesta de disfraces por Nochevieja

Un año más llega una de las fiestas más multitudinarias y divertidas de nuestra ciudad. Coín comienza el año nuevo con su mejor cara: con una sonrisa. Desde los más pequeños a los más adultos, todos sin distinción acuden para celebrar la entrada de año más especial de Andalucía y de España. La Nochevieja en Coín es una gran fiesta de disfraces, una tradición que comparten los vecinos de la ciudad entre amigos y familia, acudiendo a la plaza Bermúdez de la Rubia (‘Pescao’) con sus mejores y evocadores disfraces para seguir las campanadas desde la iglesia de San Juan y entrar en el año nuevo de la forma más divertida. Ya está todo preparado en la localidad para la celebración de este acontecimiento al que cada año acuden miles de vecinos y que cuenta cada año con más visitantes interesados en esta peculiar manera de finalizar el año.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha asegurado que todo el dispositivo de seguridad está preparado después de una reunión de coordinación celebrada durante este mes de diciembre. “Tanto por parte de Policía Local, como Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos se estará muy coordinado para evitar cualquier incidencia y que todos tengamos una estupenda entrada de año en nuestro municipio. La plaza del Pescao ya está preparada para albergar esta tradición tan nuestra que cada día llama más la atención de muchos visitantes y vecinos de otras localidades”, ha destacado.

Esta celebración surgió a iniciativa de varios grupos de amigos vecinos de la ciudad que comenzaron a acudir disfrazados a diferentes locales y casas con fiestas privadas allá por mediados y finales de los 70’. Poco a poco, se fue extendiendo, primero, en la plaza Alameda y, posteriormente, en la plaza del ‘Pescao’ para tomar las uvas y despedir el año ya aproximadamente a partir de los años 80’. “Esta fiesta forma ya parte de nuestra identidad como municipio, donde todos, grupos de familias desde pequeños a mayores, grupos de amigos, parejas y demás acuden con sus mejores disfraces a nuestra plaza para entrar en el nuevo año con la mejor de nuestras sonrisas”, ha destacado el regidor coineño, Francisco Santos.

Concurso de Disfraces

Por otro lado, desde el Área de Festejos municipal también se incentiva cada año que los vecinos y vecinas acudan a la plaza con sus disfraces, ofreciendo premios de entre 50 y 300€ en categorías de individual, pareja, familia, grupo o más espectacular (que suelen ser grandes grupos de personas que además del disfraz incluyen más artículos y elementos vistosos para entender y enmarcar mejor sus personajes). “Como cada año no podía faltar nuestro apoyo para que esta tradición que nación del propio pueblo no se pierda nunca y cada año aumente y haya más vecinos que disfrutamos de esta gran fiesta de Nochevieja”, ha explicado el concejal del área, Juan Antonio Bernal. Además, por segundo año consecutivo, también habrá otra categoría con tres premios espectaculares de 500 euros y que conllevará también la participación en la Cabalgata de SSMM los Reyes Magos de Oriente en Coín.

Todas las personas o grupos que deseen participar pueden hacerlo subiendo su foto a la red social X (antes Twitter), mencionando el perfil @AytoCoin y con el HT #NocheviejaCoin2025 indicando la modalidad en la que participa. En el caso del concurso de disfraces para participar en la Cabalgata, se procede de la misma forma, pero con el HT #NavidadCoin2025. El plazo para inscribirse es desde las 21:00h del 31 de diciembre de 2025 hasta las 14:00h del día 2 de enero de 2026 para Nochevieja, y hasta las 14:00h del día 3 de enero de 2026, para Cabalgata. Las bases del concurso están en la web del Ayuntamiento de Coín.

La fiesta comienza a partir de las 23:00h de la noche cuando comienzan a llegar los primeros grupos de amigos a la plaza. Por parte del Ayuntamiento, se dispone de un espectáculo de luces y sonido en la plaza antes y después de las campanadas. El reloj del campanario de la iglesia de San Juan data del siglo XIX, aunque el sistema original se conserva desde el siglo XVI, como es el caso del hueco para el péndulo y el pozo de las pesas.

Desde el Ayuntamiento de Coín se ha activado un protocolo de seguridad para la regulación del tráfico y los controles de entrada y salida desde la plaza del ‘Pescao’, donde tienen lugar las campanadas de fin de año, y la plaza Alameda, donde hay instalada una carpa para vivir la fiesta posterior. A partir de las 22:00h estará cortado el tráfico de acceso al centro urbano desde la plaza de San Agustín y desde la carretera de Monda hasta las 12:30h del día 1 de enero. Por normas de seguridad, el tráfico podría estar restringido, incluso, para residentes, aunque desde la Policía Local se avisa que se intentará facilitar en la medida de lo posible.