La Cochera Comedy Sohail cierra un mes de junio repleto de humor con cuatro referentes de la comedia nacional

Junio también ha tenido espacio para las carcajadas en Marenostrum Fuengirola. El escenario Fundación Unicaja acogió una nueva edición de La Cochera Comedy Sohail, un ciclo que durante cuatro domingos consecutivos reunió a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional de la comedia como son Ignatius, Salva Reina, Manu Sánchez y El Monaguillo. Cuatro estilos diferentes, cuatro propuestas únicas y un mismo objetivo: convertir cada velada en una experiencia inolvidable para el público.

El encargado de inaugurar el ciclo fue Ignatius, una de las figuras más irreverentes y singulares del humor español. Fiel a su estilo inclasificable, el cómico ofreció un espectáculo imprevisible en el que la improvisación, lo absurdo y su característica energía marcaron una noche que no dejó indiferente a nadie.

El segundo domingo fue el turno de Salva Reina, que presentó su espectáculo Prohibido echarle cacahuetes al mono. Con un humor cercano, espontáneo y cargado de anécdotas cotidianas, el malagueño volvió a demostrar su gran conexión con el público malagueño, que respondió con una acogida entusiasta durante toda la actuación.

La programación continuó con Manu Sánchez y su espectáculo Entregamos, una propuesta en la que el humor, la ironía y la reflexión sobre las pequeñas contradicciones de la vida cotidiana fueron los protagonistas. El cómico andaluz conquistó al público con su inconfundible capacidad para combinar ingenio, actualidad y cercanía en un formato cuidado al detalle que mantuvo a los presentes entregados de principio a fin.

El broche final llegó de la mano de El Monaguillo, que puso el cierre al ciclo con Efectiviwonder. A través de un recorrido cargado de nostalgia y situaciones reconocibles, el humorista llevó a los asistentes de vuelta a una infancia muy diferente a la actual, despertando carcajadas al recordar aquellos juegos, costumbres y vivencias que marcaron a toda una generación.

Con esta edición de La Cochera Comedy Sohail, Marenostrum Fuengirola reafirma su apuesta por ofrecer una programación diversa en la que la música convive con otras disciplinas escénicas de primer nivel. El éxito de este ciclo de comedia consolida el humor como una de las propuestas más esperadas por el público dentro de la programación cultural del recinto fuengiroleño.