La científica de la UMA, Melissa García, recibe el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025

La científica del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga Melissa García Caballero ha recibido de manos del Rey Felipe VI, uno de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2025, que le fue concedido el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU).

Considerados como la distinción más importante de España en el ámbito de la I+D+i, la ceremonia de entrega se celebró en el Palacio Real de Pedralbes.

Estos premios cuentan con 20 modalidades distintas, dotadas cada una con 30.000 euros. En concreto, la profesora de la Facultad de Ciencias de la UMA ha recogido el galardón en la modalidad Gabriela Morreale, en Medicina y Ciencias de la Salud “por su originalidad, excelencia y la orientación traslacional de su investigación en biología vascular y microambiente tumoral utilizando aproximaciones innovadoras y tecnologías de vanguardia de imagen y modelos 3D”.

El Aula Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga ha albergado hoy la primera conferencia internacional del Centro de Excelencia Jean Monnet que coordina la catedrática de Derecho Internacional Ana Salinas.

Dicho centro es una figura concedida por la Unión Europea por un periodo de tres años que, en el caso de la UMA, se desarrolla bajo el título ‘La dimensión humana de las políticas europeas de seguridad en sus fronteras: asilo, refugio e inmigración y la lucha contra la criminalidad internacional organizada’ (EUSECRAL).

La primera conferencia internacional ha contado con destacados ponentes, que de manera presencial y virtual han participado en las distintas ponencias, para abordar asuntos relacionados con la geoestrategia, los derechos humanos en tiempos turbulentos, la experiencia de Ucrania, la integración de los inmigrantes a través de la Educación o temas concretos sobre Afganistán o Nepal.

Un meta-análisis internacional de gran alcance en el que participa la Universidad de Málaga, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND) y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria ha arrojado luz sobre la compleja realidad de quienes conviven con la hipertensión arterial pulmonar (HAP), enfermedad que hoy, 5 de mayo, celebra su Día Mundial.

El estudio, publicado en la revista ‘Health and Quality of Life Outcomes’, revela una marcada dualidad: mientras el impacto físico de la enfermedad es significativo, los pacientes muestran una notable resiliencia mental. “La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, incurable y progresiva que provoca el remodelado de las arterias pulmonares, pudiendo potencialmente provocar insuficiencia cardíaca derecha e incluso, en los pacientes con un estadío más avanzado de la enfermedad, la muerte”. Esta investigación, que sintetiza la evidencia de 44 estudios con más de 6.400 pacientes en todo el mundo, subraya que la enfermedad condiciona de forma notable la vida diaria a través de la fatiga y la limitación física, pero propone un cambio de paradigma: incorporar la voz del paciente como eje central del tratamiento.