La ciencia malagueña explica por qué reaparece la evitación tras la terapia de ansiedad

La evitación es uno de los síntomas más incapacitantes de los trastornos de ansiedad. Puede adoptar formas muy diversas: dejar de acudir a una reunión social, evitar determinados lugares, cambiar trayectos habituales o depender constantemente de alguien “por si acaso”. Aunque estas conductas reducen el malestar a corto plazo, a largo plazo mantienen el problema, ya que la persona nunca llega a comprobar que sus temores no se corresponden con un peligro real.

Una nueva investigación liderada por Pedro Luis Cobos y Francisco José López, del grupo “Cognición Causal” de IBIMA Plataforma BIONAND y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Málaga, junto a Paula Balea, del Departamento de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos, aporta nuevas claves para mejorar la eficacia de los tratamientos actuales contra la ansiedad.

El estudio, publicado en la revista científica Behaviour Research and Therapy, analiza en profundidad la denominada “extinción con prevención de respuesta”, el procedimiento experimental en el que se basa la terapia de exposición, considerada el tratamiento psicológico más eficaz para muchos trastornos de ansiedad.

Esta técnica consiste en exponer a la persona al estímulo que teme -por ejemplo, un espacio cerrado o una situación social- e impedir que realice su conducta habitual de evitación. De este modo, el cerebro aprende progresivamente que la situación no es peligrosa.

Sin embargo, la investigación revela que no todas las conductas de evitación desaparecen con la misma facilidad: aquellas que no implican un coste evidente para la persona tienden a reaparecer con mayor probabilidad.