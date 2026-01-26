CGT ha convocado una manifestación ciudadana para protestar por la situación ferroviaria en Málaga

El sindicato quiere reivindicar un transporte seguro, sostenible y universal, así como la seguridad para quienes trabajan en el ámbito ferroviario.

La concentración partirá a las 19:00h de la estación Málaga María Zambrano y comenzará con unos minutos de silencio por las víctimas de los últimos accidentes.

Esta convocatoria será el colofón al primero de los tres días de huelgas convocados a nivel estatal por el sector ferroviario de CGT.