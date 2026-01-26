Movilidad Ferroviaria

CGT ha convocado una manifestación ciudadana para protestar por la situación ferroviaria en Málaga

Tendrá lugar el próximo 9 de febrero y coincidirá con el primero de los tres días de huelga de maquinistas a nivel nacional

Redacción

Málaga |

CGT ha convocado una manifestación ciudadana para protestar por la situación ferroviaria en Málaga
El sindicato quiere reivindicar un transporte seguro, sostenible y universal, así como la seguridad para quienes trabajan en el ámbito ferroviario.

La concentración partirá a las 19:00h de la estación Málaga María Zambrano y comenzará con unos minutos de silencio por las víctimas de los últimos accidentes.

Esta convocatoria será el colofón al primero de los tres días de huelgas convocados a nivel estatal por el sector ferroviario de CGT.

