El Centro Comercial Rosaleda celebra su 32º aniversario

El Centro Comercial Rosaleda cumple 32 años siendo parte de la vida de los malagueños. Desde su inauguración en 1993, Rosaleda se ha consolidado como el centro comercial de referencia en la ciudad, un punto de encuentro familiar y cercano que ha sabido evolucionar con los tiempos sin perder su esencia.

Con más de tres décadas de historia, Rosaleda continúa creciendo y adaptándose a las nuevas generaciones, ofreciendo una experiencia de compra cómoda y completa, con parking gratuito, un hipermercado Carrefour de referencia y una amplia oferta comercial y de ocio para todos los públicos.

Actividades del 32º Aniversario

El aniversario marcará el inicio de una temporada muy especial en Rosaleda con eventos pensados para toda la familia:

Meet & Greet con la Patrulla Canina: los más pequeños podrán conocer en persona a sus personajes favoritos, Chase, Marshall y Skye, y llevarse un recuerdo inolvidable.

Encendido de la Navidad: Rosaleda se iluminará de ilusión con un evento lleno de sorpresas y la participación de coros locales como Ecos Victorianos y la Pastoral de la Peña El Parral, que llenarán el centro de música y emoción.

Juego “Para el tiempo en el 32”: una divertida acción en la que los clientes podrán ganar el reembolso de sus compras si logran parar el cronómetro exactamente en el segundo 32.

Además, se celebrarán numerosas actividades y sorpresas durante toda la campaña navideña, combinando nostalgia, diversión y la magia de la celebración.

Un centro con historia, futuro y corazón malagueño

El Centro Comercial Rosaleda ha acompañado a miles de familias malagueñas durante estos 32 años: en sus primeras compras, celebraciones, villancicos o tardes de cine. Hoy, más moderno y renovado, sigue fiel a su compromiso con la ciudad, con los vecinos y con la ilusión de seguir creciendo junto a ellos.

“Rosaleda no es solo un centro comercial, es parte de la historia y de la vida cotidiana de Málaga. Este aniversario celebra nuestro pasado, pero también nuestro futuro: seguimos aquí, más vivos y brillantes que nunca”, señalan desde la gerencia del centro.

Con esta celebración, Rosaleda reafirma su posición como el centro comercial de los malagueños, combinando tradición, modernidad y una clara vocación de cercanía.