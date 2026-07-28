Casares celebra su Feria, que contará con la actuación de Merche

Casares ya luce adornada con farolillos para dar la bienvenida a su semana grande. La Feria de Casares arranca con una intensa programación que combina tradición, música, convivencia y actividades para todas las edades.

Hoy comienza la preferia con la tradicional Fiesta de los Mayores, una emotiva velada que incluye el concierto de Las Carlotas y un homenaje a dos vecinos muy queridos del municipio, Maribel y Antonio, en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el pueblo.

Las actividades continúan este martes con el festival de la Escuela Municipal de Baile, mientras que el miércoles será el turno del esperado Día del Niño, con una gran fiesta del agua y de la espuma, además de precios especiales en todas las atracciones. La jornada culminará con el concierto del mítico grupo ¡No Me Pises Que Llevo Chanclas!, que hará cantar y disfrutar al público con temas tan conocidos como Bolillón o ¿Y tú de quién eres?.

La inauguración oficial de la feria tendrá lugar el jueves con el tradicional pasacalle y el acto de coronación, dando paso a cuatro intensos días de celebración. La plaza volverá a convertirse en una gran pista de baile con las orquestas Sugar y Dynamic, para que el baile no pare.

Por su parte, la zona del Llano acogerá algunos de los conciertos más esperados del programa. El viernes será el turno de Jay Torres y Kevin Bury, mientras que el sábado la cantante Merche subirá al escenario para ofrecer un directo lleno de sus grandes éxitos. A estas actuaciones se sumarán espectáculos de animación, fiestas temáticas, la mejor música y numerosas sorpresas.

La programación culminará el Domingo Rociero, una jornada de convivencia que estará amenizada por las actuaciones de los grupos A Compás y D'Repente Flamenco, poniendo el broche de oro a una semana repleta de ambiente festivo.

Con una oferta musical variada y actividades pensadas para todos los públicos, la Feria de Casares se consolida un año más como una de las citas más animadas y esperadas del verano en la Costa del Sol. Una invitación perfecta para disfrutar de la música, la tradición y el mejor ambiente festivo.