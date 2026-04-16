Carrefour y Heineken España acuerdan impulsar la sostenibilidad en sus operaciones

Carrefour y Heineken España han cerrado un acuerdo de colaboración a 2030 para impulsar conjuntamente la sostenibilidad en su cadena de valor y operaciones. Bajo el marco del plan global desarrollado por la cadena de distribución, ‘Sustainable Linked Business Plan’ (SLBP), ambas compañías extienden su histórico acuerdo comercial al ámbito de la sostenibilidad medioambiental y social, con el objetivo de fomentar hábitos de consumo responsables y reducir su huella ecológica.

Para lograrlo, han incluido en su relación comercial criterios ambientales y sociales en forma de responsabilidad compartida, definiendo indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el desempeño y realizar un seguimiento regular y transparente.

En esta primera fase del proyecto, Heineken España y Carrefour han identificado dos áreas prioritarias de actuación: la eliminación de los envases de plástico que envuelven las latas y su reemplazo por cartón y, en segundo lugar, el incremento de la participación en bebidas 0,0 (cervezas, cider y tinto de verano).

Adicionalmente, ambas compañías impulsarán campañas de concienciación en los puntos de venta, apoyadas por acciones de marketing, promociones y folletos informativos, con el fin de que el consumidor final priorice estos productos frente a otras alternativas, promoviendo así la cultura del consumo responsable.

Jorge Ybarra, director Comercial de Carrefour España, ha destacado: “Nuestro acuerdo con Heineken trasciende lo comercial; se trata de fortalecer un compromiso para garantizar que nuestros clientes tengan a su alcance opciones de consumo responsable y alternativas 0,0. Esta colaboración nos permite evolucionar hacia un modelo de consumo más consciente, impulsando nuestra ambición de liderar la transición alimentaria para todos.”

Por su parte, Iñaki Olazábal, director de Ventas y Alimentación de Heineken España, ha apuntado: “En Heineken España la sostenibilidad es una de nuestras grandes prioridades estratégicas y está en el centro de nuestro proceso de toma de decisiones. Por ello, trabajamos junto a Carrefour en toda nuestra cadena de valor para conseguir reducir nuestras emisiones y ofrecer un amplio surtido en nuestro portfolio con el que fomentar la responsabilidad en los consumidores”.