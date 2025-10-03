Salud

Carlos Rocha de Lossada, oftalmólogo de Vithas Málaga, reconocido como mejor especialista español menor de 40 años por la Sociedad Española de Oftalmología (SEO)

El premio Hermenegildo Arruga, el más prestigioso que concede la SEO a jóvenes profesionales de la especialidad, premia la trayectoria asistencial, docente e investigadora de sus candidatos

Redacción

Málaga |

Carlos Rocha de Lossada, oftalmólogo de Vithas Málaga, reconocido como mejor especialista español menor de 40 años por la Sociedad Española de Oftalmología (SEO)
Carlos Rocha de Lossada, oftalmólogo de Vithas Málaga, reconocido como mejor especialista español menor de 40 años por la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) | Vithas Málaga

El Dr. Carlos Rocha de Lossada, coordinador del Instituto Oftalmológico Vithas en Málaga, ha recibido recientemente, y por parte de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), el prestigioso galardón "Arruga 2025", el cual premia al mejor oftalmólogo menor de 40 años en España.

El reconocimiento premia, no solo su excelencia clínica, sino también su compromiso con la formación de nuevas generaciones de médicos y su participación activa en investigación científica.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y especialista en cirugía refractiva, el Dr. Rocha lidera también la Unidad de Cirugía Refractiva y Presbicia del Centro Médico Vithas Limonar. Además, posee una amplia experiencia en cirugía de miopía, cata-rata, hipermetropía, astigmatismo y trasplantes de córnea.

En cuanto a su labor investigadora y divulgadora, el especialista de Vithas Málaga ha publicado más de 120 publicaciones en las revistas oftalmológicas internacionales más prestigiosas, así como más de 10 capítulos de libros tanto a nivel nacional como internacional. A esto se suma su labor divulgadora en más de 60 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales y nacionales.

El galardón Hermenegildo Arruga, instituido en 1947, es uno de los máximos reconocimientos que otorga la SEO, y está destinado a premiar la trayectoria profesional, asistencial, docente y de investigación de jóvenes oftalmólogos en España. La elección del ganador se realiza mediante un riguroso proceso de evaluación: un tribunal formado por premiados de años anteriores emite su voto, que representa el 10% de la puntuación total, mientras que el 90% restante se asigna en base a un baremo de méritos objetivos.

“Recibir este galardón es un verdadero honor y orgullo que me impulsa a seguir investigando para mejorar la atención de nuestros pacientes. Este logro es fruto del apoyo inestimable de tantos compañeros, maestros, amigos y mentores durante mi carrera y a quienes les estoy tremendamente agradecido de corazón” ha declarado el Dr. Rocha.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer