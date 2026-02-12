La Cámara reforzará la internacionalización de las empresas malagueñas con misiones en mercados estratégicos de Europa, África, Asia y América en 2026

La Cámara de Comercio de Málaga reforzará en 2026 su apuesta por la internacionalización empresarial con un plan que contempla misiones comerciales multisectoriales en mercados estratégicos, actuaciones específicas para el sector turístico y la consolidación del Hub Málaga Export como eje vertebrador del crecimiento internacional de las empresas de la provincia. Así ha sido anunciado hoy en la sede de la entidad cameral por José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio y por Mª Paz Hurtado, presidenta de la Comisión de Internacionalización.

Este anuncio se produce tras el balance positivo de 2025, año en el que, según los primeros datos, Málaga ha exportado más de 3.100 millones de euros, alcanzando un volumen total superior a los 3.177 millones euros. Las exportaciones de productos malagueños mantienen una evolución favorable en los últimos años, aunque la provincia continúa por debajo de los primeros puestos en el ranking nacional, lo que pone de manifiesto un margen de mejora.

“El dato de crecimiento es positivo y confirma que vamos en la dirección adecuada, pero no podemos conformarnos. Málaga tiene potencial para exportar mucho más y, sobre todo, para que un mayor número de empresas se incorporen de forma estable a los mercados internacionales. Nuestro reto no es solo exportar más, sino hacerlo de manera sostenida y con un tejido empresarial cada vez más competitivo”, ha señalado José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga.

La estructura exportadora de la provincia presenta una amplia variedad de productos, aunque con una clara concentración sectorial. Casi la mitad de las exportaciones corresponden al sector agroalimentario, mientras que el 37% se vincula a productos industriales y tecnológicos. Desde la Cámara se insiste en la necesidad de ampliar la base exportadora e incentivar a nuevas empresas a iniciar procesos de internacionalización.

“El agroalimentario es un pilar fundamental de nuestras exportaciones, pero debemos seguir avanzando hacia una estructura más equilibrada, en la que cada vez más empresas industriales, tecnológicas y de servicios encuentren en la internacionalización una vía natural de crecimiento”, ha subrayado José Carlos Escribano.

Junto a la exportación de bienes, la exportación de servicios gana peso de forma progresiva en la economía malagueña. Empresas vinculadas a servicios a empresas, software, consultoría y sectores tecnológicos están abordando cada vez con mayor frecuencia su salida a mercados internacionales.

“Málaga cuenta con un ecosistema empresarial muy dinámico en servicios avanzados y tecnología. La internacionalización de estos servicios es clave para posicionar a la provincia en mercados exigentes y de alto valor añadido y desde la Cámara vamos a seguir apoyando decididamente este proceso. Desde el punto de vista geográfico, el 75% de las exportaciones malagueñas se dirigen actualmente a la Unión Europea, mientras que el 25% restante tiene como destino mercados como Estados Unidos, Reino Unido, China, Marruecos, Corea del Sur o Arabia Saudí”, ha precisado Mª Paz Hurtado, presidenta de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de Comercio.

José Carlos Escribano ha recordado que la Unión Europea es el “mercado natural” para nuestras empresas, pero ha defendido la diversificación de mercados como elemento fundamental “para reducir riesgos, ganar resiliencia y mejorar la competitividad de las empresas malagueñas”, en palabras del presidente de la Cámara quien ha concretado que el número de empresas exportadoras regulares, es decir, aquellas que exportan de forma continuada durante al menos tres años consecutivos, se sitúa en torno a las mil empresas en nuestra provincia. “Nuestro objetivo es aumentar progresivamente esta cifra y consolidar una base empresarial internacionalizada, estable y preparada para competir en mercados cada vez más complejos”, ha afirmado.

Balance de actuaciones

En los tres últimos años, la Cámara de Comercio de Málaga ha desarrollado una intensa agenda de promoción internacional, con misiones comerciales a Estados Unidos, Japón y Singapur, centradas en tecnología e innovación; Emiratos Árabes Unidos, México y Colombia en 2024 y 2025; Canadá durante dos años consecutivos, así como Arabia Saudí, Costa de Marfil y Senegal.

Asimismo, se ha reforzado la presencia en grandes citas internacionales como World Travel Market de Londres e ITB de Berlín, y se ha organizado la misión inversa de periodistas internacionales en el marco del Salón H&T.

En materia de capacitación empresarial, el Departamento de Comercio Exterior y Turismo ha desarrollado más de 45 jornadas, talleres y webinars entre 2023 y 2025, abordando ámbitos clave como internacionalización digital, SEO, marketplaces, fiscalidad internacional, aduanas, contratación internacional, inteligencia artificial aplicada al turismo y geopolítica, con una elevada participación y valoración positiva por parte de las empresas.

A nivel institucional, se han celebrado más de 50 encuentros internacionales con embajadas, consulados, ministerios y delegaciones económicas de países de Europa, América, África, Asia y Oriente Medio.

Especial relevancia ha tenido el trabajo desarrollado en el sector agroalimentario, a través del convenio con la Diputación de Málaga para impulsar la internacionalización de empresas de Sabor a Málaga. “Este convenio nos ha permitido acompañar a muchas empresas en sus primeros pasos en el exterior y demostrar que, con apoyo, formación y estrategia, el salto internacional es posible incluso para pymes de menor tamaño”, ha destacado Mª Paz Hurtado.

Otro de los proyectos estratégicos es el Hub Málaga Export, que se ha consolidado como comunidad de referencia para empresas exportadoras líderes de la provincia, con más de 40 empresas integradas.

“El Hub Málaga Export es mucho más que una red de empresas; es un espacio de colaboración, intercambio de conocimiento y generación de oportunidades reales de negocio internacional. Queremos que sea un punto de encuentro para compartir experiencias y crecer juntos en los mercados exteriores”, ha señalado el presidente de la entidad cameral

Impacto y Plan 2026

Entre 2023 y 2025, la Cámara de Comercio de Málaga ha atendido directamente a más de 300 empresas, gestionado más de 400 consultas, y apoyado a más de 150 empresas beneficiarias de programas europeos, con un presupuesto total gestionado de 2,3 millones de euros.

De cara a 2026, la Cámara impulsará misiones comerciales multisectoriales en México, China, India, Costa de Marfil, Senegal y Ghana, además de actuaciones específicas para el sector turístico en Alemania, Reino Unido, Canadá, México y Colombia.

“2026 va a ser un año clave. Vamos a intensificar nuestra presencia en mercados estratégicos y a acompañar a las empresas con planificación, formación y contactos reales. La internacionalización no es una opción, es una necesidad estratégica para el crecimiento sostenible de Málaga, y desde la Cámara vamos a seguir liderando este proceso con determinación y cercanía a las empresas”, ha concluido Mª Paz Hurtado.