La Cámara y Málaga Comercio firman un convenio para impulsar la competitividad y modernización del comercio malagueño

El acuerdo ha sido suscrito por José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, y Lorena García, presidenta de Málaga Comercio, y establece un marco de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas en ámbitos clave como la innovación y digitalización del comercio, la elaboración de estudios sectoriales, el networking empresarial, la dinamización comercial y la formación específica dirigida al sector.

Certificaciones empresariales Asimismo, el convenio contempla la colaboración en iniciativas de certificación empresarial, acciones de información y promoción, así como cualquier otra actividad que ambas entidades consideren de interés para el tejido comercial malagueño. Entre las actuaciones previstas se incluye también la cooperación en las actividades que se desarrollen con motivo del Día del Comercio de Andalucía, que se celebrará el próximo 5 de febrero de 2026.