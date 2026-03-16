VANITY FAIR celebró la fiesta de clausura del FESTIVAL DE MÁLAGA

Vanity fair transformó por una noche El Merendero de Antonio Martín, uno de los enclaves más emblemáticos del paseo marítimo malagueño, en el punto de encuentro de actores, actrices, directores, creadores y nombres del mundo del entretenimiento.

La ciudad de Málaga se convierte así por cuarto año consecutivo en el escenario perfecto para vivir una de las grandes noches del cine español, en un evento que sigue la estela de otras grandes citas internacionales en las que Vanity Fair organiza otras fiestas de referencia de certámenes como los Oscar, o los festivales de San Sebastián, Cannes y Venecia.

La fiesta contó con Iqos como patrocinador principal y con la participación del Ayuntamiento de Málaga.

Asistieron: Chiara Ferragni, Juana Acosta, Karla Sofía Gascón, Alfonso Bassave, Carolina Iglesias, Julio Peña, Almudena Cid, José Corbacho, Dora Postigo, Nicolas Martos, Marta Díaz, Lucía Díez, Miguel Diosdado, Silvia Marsó, Óscar Higares, Unax Ugalde, Samantha Hudson, Loreto Mauleón, Paula Cendejas, Jedet, Antonio Pagudo, José Lamuño, Javier Castillo, Víctor Palmero, Silma López, Xoan Fórneas, Andrea Duro, Carlos González, Ramón Salazar, Ana Jara, Alex Hafner, Javier Pereira, Gabriela Andrada, Alex Saint, Nona Sobo, Pepa Rus, Álvaro de Luna, Jorge Motos, Alejandro Albarracín, José Neira, Cayetana Cabezas, Jon Lukas, Miguel Ángel Olivares, Daniel Tatay, Alexandra Federicca, Alejandro Bordanove, Helena Kaittani, Biel Antón, Carlos Scholz, Clara Alvarado, Noemí Ruiz, Mar Zafra, Irene López, Beatriz Arjona, Betsy Turnez, Álex Adrover, Luna Berroa, Marina Salaet, Nawja Khliwa, Vital Villarubia, Alice Wonder, y Natalia Osona, entre otros.