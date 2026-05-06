La Cámara de Comercio de Málaga y ACEMAR refuerzan su colaboración para impulsar el sector portuario y la internacionalización empresarial

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga ha mantenido este martes un encuentro institucional con la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga (ACEMAR), con el objetivo de reforzar la colaboración entre ambas entidades y analizar nuevas oportunidades de trabajo conjunto en el ámbito marítimo-portuario.

En la reunión han participado el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, junto a la vicepresidenta primera, Paloma Moreno, así como el presidente de ACEMAR, César Cegarra Pérez, acompañado por el tesorero de la asociación, Joaquín Pérez Muñoz Subiri, y su gerente, Juan José Sibina Calderón.

Durante el encuentro, Escribano ha destacado la relevancia estratégica del sector portuario para el desarrollo económico de la provincia, especialmente en lo que respecta al impulso de la internacionalización empresarial. “Desde la Cámara sabemos que uno de los grandes retos de nuestras empresas es su salida a mercados exteriores, y en este contexto la actividad marítimo-portuaria desempeña un papel fundamental para el comercio exterior malagueño y andaluz”, subrayó.

Asimismo, ha puesto en valor el impacto del crecimiento económico y empresarial en la actividad portuaria, señalando que “nuestras instalaciones constituyen un elemento clave para el desarrollo económico de la provincia y de su área de influencia, favoreciendo el incremento del tráfico de mercancías y el dinamismo del sector”.

En este sentido, el presidente de la Cámara ha incidido en la necesidad de mantener y fortalecer este tipo de encuentros con el objetivo de generar sinergias, mejorar la competitividad del tejido empresarial y potenciar la actividad portuaria y marítima, especialmente en un contexto de crecimiento de las exportaciones.

Por su parte, el presidente de ACEMAR, César Cegarra, ha explicado que la reunión ha permitido compartir los principales avances alcanzados por la asociación durante el último año, así como explorar nuevas líneas de colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga, orientadas a reforzar su presencia y participación institucional.

ACEMAR, con más de 47 años de trayectoria, agrupa a más de 22 empresas del ámbito marítimo-portuario que generan más de 600 empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos, desempeñando un papel destacado como interlocutor de la comunidad portuaria y como nexo entre las administraciones y el tejido empresarial.

Ambas entidades han coincidido en la importancia de seguir impulsando espacios de colaboración que contribuyan a fortalecer el sector marítimo-portuario, mejorar su visibilidad y consolidar su papel como motor económico de la provincia