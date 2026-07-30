Bonbonniere Marbella: el nuevo destino donde el verano se cena, se brinda y se baila

Uno de los aciertos de Bonbonniere Marbella reside en el haber entendido que la gran noche de verano no empieza y acaba, necesariamente, en la pista de baile, sino que puede hacerlo alrededor de una mesa. Su restaurante, abierto al aire libre en la famosa terraza ajardinada del espacio, funciona como el primer acto de la experiencia: un enclave envolvente donde grandes productos, platos para compartir, sushi, carnes, ostras, caviar y coctelería conviven bajo una atmósfera pensada para dejarse llevar.

Abierto de 22:00 a 05:00 horas, el restaurante propone una carta cosmopolita, hedonista y muy vinculada al imaginario del lujo contemporáneo, con elaboraciones concebidas para acompañar el ritmo de la noche. La propuesta arranca con entrantes fríos, como las ostras naturales o al ají amarillo, el guacamole con rib eye crujiente o el ceviche de atún rojo con leche de tigre; o calientes, como el edamame salteado con salsa negra picante, el maíz en tempura con parmesano y mayonesa de chile, o el pollo karaage con caviar. Y dos versiones de pasta con clara vocación nocturna: una pasta al champagne y caviar y otra spicy vodka con tomate, mascarpone, parmesano y cebollino fresco.

El sushi es una de las grandes apuestas de Bonbonniere Marbella. La selección incluye maki de atún picante, maki de lubina tempura, maki de king crab con salsa Bonbonniere, sashimi de lubina, trilogía de atún con akami, chū-toro y o-toro, o nigiris de wagyu A5 y chū-toro con ponzu trufado y trufa fresca.

La carta prosigue tentando con platos principales como el rib eye con cebollas aliñadas, el bacalao al pil-pil o el solomillo Rossini con foie y trufa. Y para cerrar, tres postres directos y reconocibles: cheesecake de pistacho, fondue de Oreo con bizcocho de trufa y fruta de temporada con sorbete de maracuyá.

Brindando con grandes cócteles

La experiencia se completa con una propuesta mixológica que se disfruta toda la noche. Además de su selección de coctelería en terraza, Bonbonniere Marbella cuenta con una cuidada carta de bebidas en sus diferentes barras, con grandes referencias de tequila, whisky, ginebra, mezcal y ron, así como maisons de Champagne como Dom Pérignon, Armand de Brignac, Perrier-Jouët o Louis Roederer.

La idea es clara: que el cliente no tenga que elegir entre cenar bien, tomar un buen trago o vivir una gran noche. En Bonbonniere Marbella todo forma parte del mismo recorrido. Primero la mesa, después (o durante) los cócteles y, cuando el cuerpo lo pide, la música.

Los grandes DJ recalan en Bonbonniere Marbella

Si la terraza convierte la cena en el punto de partida, el club confirma el carácter nocturno del lugar. Con una enorme pista de baile, producción de primer nivel, sonido de alta precisión, reservados VIP, barras y una cabina preparada para recibir a grandes nombres de la electrónica, Bonbonniere Marbella se consolida como uno de los espacios más potentes del verano marbellí.

Tras una puesta de largo internacional, con Diplo y Marco Carola como algunos de los grandes protagonistas de su arranque, y una actuación del grandísimo Hugel el pasado 17 de julio, que fue una auténtico éxito, Bonbonniere Marbella continúa su temporada con un calendario que reúne a artistas consolidados, referentes de la electrónica internacional y nombres imprescindibles de la escena house.

Entre las próximas citas destacan ARTBAT (25 de julio y 13 de agosto), referente absoluto del melodic techno internacional; Lee Burridge (26 de julio), icono de la electrónica más emocional y envolvente; o Kaz James (30 de julio), reconocido por su sonido house sofisticado y su energía magnética tras la cabina.

La agenda continúa en agosto con nombres como Macarena Hoffman (8, 21, 22 y 29 de agosto), que visitará ,sola o en compañía de otros grandes de la electrónica, la cabina de Bonbonniere; Maxi Meraki (6 de agosto), Malive junto a Unfazed (28 de agosto) y diferentes showcases de Ten Ibiza (9 y 30 de agosto), la gran celebración de la música de la Isla Blanca.

Próximas fechas destacadas

23 de julio — Agents of Time

24 de julio — Max Styler

25 de julio — ARTBAT

26 de julio — Lee Burridge

29 de julio — Carlita

30 de julio — Kaz James

31 de julio — Summerians

2 de agosto — Term & Conditions (Tom & Collins)

6 de agosto — Maxi Meraki

7 de agosto — Lazare

9 de agosto — Ten Ibiza (Oriol Calvo)

12 de agosto — Vintage Culture

13 de agosto — ARTBAT

14 de agosto — Maceo Plex