Barry B encabeza el cartel del Coincierto 2026, el festival decano de Andalucía

Un año más llega el esperado Coincierto 2026 que regresa con una nueva edición para poner el broche de oro al verano en Coín, el corazón del Valle del Guadalhorce. Se trata de la cita con más solera de Andalucía que, manteniendo intacta su esencia histórica, sigue renovándose para dar voz a las propuestas más frescas y vibrantes de la escena actual. Barry B será el gran protagonista y cabeza de cartel de esta entrega, que volverá a llenar de vida la plaza de la Alameda de Coín con acceso totalmente gratuito.

Junto a él, completan el cartel artistas de vanguardia como Gara Durán, Vinila von Bismark y 90 Roll, acompañados por una cuidada selección de talento local de la mano de Nohe, que actuará también en la Alameda y Malaje, Buya y Villalobos, que lo harán en la plaza del Pescao que se suma este año a la propuesta. Como gran novedad de esta edición, el festival amplía sus espacios sumando la plaza del Pescao, un enclave que acogerá de forma específica las actuaciones de artistas emergentes, mientras que la emblemática plaza de la Alameda albergará el resto de directos. Sonidos urbanos, rock, electrónica y actitud se darán la mano en un entorno único.

La música resonará de manera ininterrumpida, desde las 17:00 horas hasta las 2:00 horas, a lo largo de toda la jornada, transformando el centro del municipio en una auténtica fiesta de convivencia y cultura. Como es habitual, los bares y establecimientos de la localidad se sumarán al evento ofreciendo la mejor gastronomía para la ocasión en una jornada pensada tanto para los coínos como para visitantes de toda la provincia.

El alcalde de la ciudad, Francisco Santos, ha destacado la fuerte apuesta del Ayuntamiento por mantener este tradicional festival en Coín, incluyendo tanto a grandes artistas y grupos del panorama nacional como a artistas locales para potenciar y promocionar el gran talento local. “Es el festival con mayor solera y tradición, el decano de Andalucía, un evento donde el pueblo de Coín sale a disfrutar de música alternativa y de un gran ambiente. Además, este año con una gran apuesta local que queremos destacar para seguir apoyando el talento autóctono”, ha destacado.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Málaga y concejal de Coín, Cristóbal Ortega, ha querido resaltar la gran calidad de la composición de este cartel que viene a poner de relieve la apuesta por la cultura y la música que viene realizando la Diputación, así como el apoyo a los artistas locales y provinciales. “Es una selección muy cuidada en la que se ha realizado un gran trabajo que queremos agradecer tanto a los promotores como al Ayuntamiento de Coín por su trabajo, que siempre van a encontrar en la Diputación una aliada”, ha dicho.

Los artistas

El cartel de esta edición destaca por su frescura, versatilidad y una arrolladora presencia escénica. Al frente de la programación se sitúa Barry B, convertido en uno de los fenómenos más seguidos de la nueva escena musical española. El artista burgalés aterrizará en Coín dispuesto a entregarse al máximo sobre el escenario y hacer de su directo una experiencia compartida e inolvidable. A la programación se suma también la sensibilidad y delicadeza de Gara Durán, una de las voces con mayor magnetismo del pop contemporáneo.

La fuerza y la provocación sobre el escenario vendrán de la mano de Vinila von Bismark, referente indiscutible del burlesque, la libertad creativa y la vanguardia escénica. En esta nueva etapa marcada por el glam electro nazarí, la artista granadina fusiona electrónica, memoria andalusí y una mirada contemporánea y feminista, garantizando una descarga de energía, glamour e impacto visual única para la cita. Por su parte, el grupo 90 Roll sumará sus versiones de los grandes himnos de rock de los noventa para mantener la intensidad viva en la plaza de la Alameda.

Jugando en casa y demostrando la cantera cultural de la zona, el talento local asumirá un papel protagonista indispensable. Las actuaciones de Malaje, Buya y Villalobos llenarán de identidad propia el nuevo escenario de la plaza del Pescao, junto a la propuesta de Noha, ampliando el abanico sonoro de la programación y reafirmando el festival como una plataforma de proyección para las bandas y creadores de la comarca.

Brisa Music Management, en su objetivo de impulsar el talento local y emergente, se une a este clásico festival, que existía cuando no existían los festivales. En apoyo a la cultura, con el fin de que esta siga creciendo e impulsarla a las localidades más pequeñas, así como favorecer la proyección de los artistas.