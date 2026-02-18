El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para el correcto depósito de muebles y enseres junto a los contenedores

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Servicios Operativos y de Seguridad, ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación ciudadana sobre el correcto depósito de pequeños muebles y enseres para su retirada junto a los contenedores.

Hasta el próximo miércoles 25 de febrero, la Policía Local apercibirá a aquellos que incumplan la normativa, y ya desde el día 25 sancionarán a los que no sigan cumpliendo lo establecido con hasta 750€, tal y como recoge la ordenanza de limpieza. Bajo los lemas ‘La estantería más cara de Málaga’ y ‘Nueva o usada, te va a costar lo mismo’, la campaña se va a prolongar 2 meses y busca sensibilizar sobre las consecuencias económicas y ambientales de dejar muebles en la calle fuera de lo establecido.

La empresa municipal de limpieza, Limasam, ha habilitado el 900 847 847, a través del cual los ciudadanos podrán avisar, de forma anónima y gratuita, de cualquier depósito de muebles en horario no permitido.

En Más de Uno Málaga, nos cuenta más detalles la concejala de Limpieza, Teresa Porras.