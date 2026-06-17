El Ayuntamiento de Málaga comienza la temporada alta de playas con una inversión 2,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Málaga ha estrenado esta semana la temporada alta de playas con el despliegue de todos sus servicios y el mantenimiento de sus las banderas azules y los distintivos de ‘Q’ de Calidad, Accesibilidad Universal y ‘S’ de Sostenibilidad Turística en 7 zonas de baño urbanas.

La inversión municipal asciende a 2,8 millones de euros con los distintos servicios en marcha para la ciudadanía como son los de socorrismo, mantenimiento y el programa ‘Disfruta la playa’, entre otros, y diversas mejoras realizadas. En este sentido, las playas de Pedregalejo, Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia y San Andrés vuelven a lucir las banderas azules que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). La ciudad de Málaga ha renovado este distintivo que acredita este reconocimiento en estas siete playas urbanas.

El litoral del término municipal abarca un total de 17,5 kilómetros, de los cuales 13,5 kilómetros corresponden a las 15 playas de la capital.