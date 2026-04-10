El Ayuntamiento de Estepona presenta la camiseta oficial del la XIII Carrera Urbana 10 KM, una de las más populares de Andalucía

El Ayuntamiento de Estepona ha presentado hoy la camiseta oficial que lucirán los participantes de la XIII Carrera Urbana 10 KM ‘Trofeo Clínica Dental Kaléa’, que se celebrará el próximo 3 de mayo.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado que se trata de una de las pruebas deportivas más relevantes de la ciudad y una de las más populares de Andalucía por la singularidad de su recorrido y el buen ambiente que se genera entre los participantes. Además, ha anunciado que con motivo de esta competición, ese día se instalará un stand para poder inscribirse en el primer maratón de la historia de Estepona, que se celebrará el 11 de octubre.

En el acto también han estado presentes el concejal adscrito a la delegación de Deportes, Luis Gil; el presidente del Club Atletismo Estepona, Miguel de los Santos; el director de la carrera, José Juárez; el CEO y la directora de la Clínica Dental Kaléa, Claudio Álvarez Gómez e Inmaculada Marín Santiago; las representantes de Clínica Vithas Estepona, Noelia Trauca y Roksolana Pastushak, el director de la Inmobiliaria Bazán, Lorenzo Bazán; el representante del Centro Deportivo y Pádel Las Mesas, Agustín Montes; el speaker Pepe World, y en representación de la Asociación Alejandro Navarro y Ubuntu ha estado Alejandro Navarro. Todos ellos organizadores, patrocinadores y colaboradores en este evento deportivo.

La camiseta oficial, que este año será sin mangas, es de un tejido técnico y tiene modelos para hombre y mujer. El diseño está inspirado en la luz y el color de la primavera en Estepona, por lo que ha sido confeccionada con colores vibrantes y vistosos.

En lo que respecta a la Bolsa del Corredor, contará con camiseta sin mangas, taza conmemorativa, mochila y una medalla, para los inscritos en las Carreras Absolutas de 10 y 5 kilómetros; y con camiseta de mangas cortas, kit dental, mochila y medalla, para las Carreras de Menores

Como en cada edición, este evento deportivo tendrá carácter benéfico, de forma que la recaudación de las Carrera de Menores será destinada a la Asociación Alejandro Navarro Deportista. Asimismo, los participantes en estas categorías harán entrega de 1 kilo de alimentos no perecederos que serán donados al Comedor Social Emaús de Estepona.

La cuota para la Carrera de Menores será de 5 euros, además de la entrega de 1 kilo de alimento no perecedero, y las inscripciones se podrán realizar hasta las 14:00 horas del día 29 de abril. En caso de que queden plazas libres el mismo día de la carrera, la inscripción costará 10 euros, y se podrá realizar en la carpa habilitada en la zona de salida, hasta las 09:30 horas, media hora antes del inicio de la primera carrera.

Para la Carrera Absoluta (10 km y 5 km), la inscripción tiene un precio de 15 euros si se realiza hasta el 12 de abril a las 23.59 horas; de 18 euros si se formaliza del 13 al 26 de abril a las 14:00 horas; y 20 de euros si se hace desde el 27 al 29 de abril a las 14:00 horas. El día de la carrera, el domingo 3 de mayo, no se realizarán inscripciones.

Los horarios, categorías y distancias, son los siguientes:

Carrera de Menores

09:00 horas 'Sub-12, Sub-14 y Sub-16' (1.500 m)

09:20 horas 'Sub-10' (400 m)

09:30 horas 'Sub-8' (300 m)

Carrera 10 km y Carrera 5 km