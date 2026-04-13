El Ayuntamiento de Estepona y el Cuerpo Consular de Málaga organizan un encuentro que sitúa a la ciudad como referente en cooperación internacional

El Ayuntamiento de Estepona y el Cuerpo Consular de Málaga han organizado un encuentro, que tendrá lugar el próximo 16 de abril en la ciudad, y que reunirá a representantes de cerca de una treintena de países con presencia consular en la provincia. Coincidiendo con el 63 Aniversario de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y los 40 años de la adhesión de España a la UE, la cita en Estepona supondrá un hito, dado que contará con la mayor presencia hasta ahora de representantes diplomáticos en un evento de estas características en Andalucía.

En la actualidad, la provincia de Málaga cuenta con 50 consulados, incluyendo consulados generales, honorarios y oficinas consulares. La mitad de ellos estarán representados en este encuentro en Estepona, ciudad caracterizada por su trabajo en pro de la integración y participación de sus residentes extranjeros, con la que estrecharán lazos. El municipio es un referente de convivencia en la Costa del Sol, con residentes de 135 nacionalidades, representando cerca del 32% de su población.

El Cuerpo Consular de Málaga juega un papel vital en la sociedad multicultural, impulsando un diálogo abierto y constructivo entre culturas y contribuyendo al desarrollo global. Este encuentro fomentará ese diálogo, a la vez que servirá de vía informativa, de modo que los ciudadanos extranjeros en la Costa del Sol conozcan el apoyo que se brinda desde los consulados de sus países con presentación en la provincia.

Un consulado representa a un país extranjero y a la vez es un pilar de apoyo a su comunidad y un promotor de relaciones internacionales. Desde la protección de derechos de los ciudadanos hasta el fomento de intercambios culturales, comerciales y turísticos, los consulados trabajan para fortalecer los lazos entre naciones y garantizar el bienestar de sus ciudadanos en el exterior.

Exposición 400 años de Historia Consular en Málaga

Estepona acogerá además una exposición con la que el Cuerpo Consular de Málaga celebra sus cuatro siglos de historia, que se inaugurará el jueves 16 de abril en la calle Terraza. La muestra repasa la presencia consular en la provincia desde que en 1641 se firmase un tratado comercial entre Dinamarca y España, que anunciaba la apertura del primer consulado.

La exposición está formada por 25 paneles de gran tamaño en los que se repasa la historia de cada consulado (uno por cada cara de los mupis). A través de ellos, el visitante conocerá de primera mano los distintos consulados existentes en la provincia de Málaga, así como sus particularidades, curiosidades y sus funciones: imprescindibles para el refuerzo de conexiones comerciales, acuerdos económicos, científicos o culturales; así como salvaguardar los intereses de los ciudadanos extranjeros residentes. Todo ello, acompañado por fechas y acontecimientos destacados en las relaciones entre España y cada país, y por una relación de cónsules.