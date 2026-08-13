AVOI recaudará dinero con su caseta para hacer el Camino de Santiago junto a 80 niños diagnosticados de cáncer

La Feria de Málaga está a punto de empezar y, además de fiesta y celebración, el Cortijo de Torres esconde proyectos solidarios. Uno de ellos es el de la a Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), que recauda dinero para llevar a cabo sus acciones con niños diagnosticados de cáncer. En esta edición, el objetivo será conseguir fondos para financiar un viaje con los menores al Camino de Santiago.

Las barras de las casetas 53 y 54 del Real de la Feria estarán cubiertas por voluntarios que van a colaborar para que AVOI pueda llevar a cabo su labor benéfica. Por el escenario organizado por la asociación van a pasar cantantes, magos y escuelas de baile que se suman a la iniciativa para aportar su granito de arena: Todas las noches contará con actuaciones de magos que harán las delicias de los más pequeños y, a continuación, será el turno para música más actual con la presencia de DJ’s. Las academias de baile de Paula Alcaraz y del Valle de Abdalajís pondrá el acento flamenco el domingo 16 y el martes 18, respectivamente. RedBone repite esta Feria el miércoles 18 y el jueves 20 se celebrará una jornada especial de AVOI CF, con hermanamiento incluido con la Escuela de Fútbol Supercapacitad@s de la Fundación Málaga CF, que contará con las actuaciones, en clave malaguista, de Javier Tapia, Joaquín Crespo, Iván Peláez y Chandé.

El de 2027 será el tercer desplazamiento a tierras gallegas, tras las experiencias de 2019 y 2024. Desde hace unos meses se están llevando a cabo los preparativos para el exigente dispositivo de este desplazamiento. Un proyecto que integrará a niños y niñas oncológicos y sus familias, personal sanitario y voluntariado. La financiación proviene al 100% de AVOI a través de las actividades y eventos que desde hace meses están llevando a cabo en toda la provincia.