Autónomos y PYMES obligados a rehacer nóminas y cotizaciones en tiempo record

Una nueva orden de la Seguridad Social obliga al colectivo de autónomos y PYMES a rehacer nóminas y cotizaciones en tiempo récord. Esta medida afecta a trabajadores que en España cobran el salario mínimo interprofesional, como el servicio doméstico.

La publicación tardía de la Orden de Cotización 2026 por parte de la Seguridad Social, el pasado 31 de marzo y con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha generado un grave impacto operativo en autónomos, pymes y despachos profesionales. Durante todo el primer trimestre del año se han calculado nóminas y cotizaciones sin conocer las bases definitivas, lo que obliga ahora a rehacer liquidaciones ya cerradas en apenas unos días. Aunque la Administración ha anunciado que regularizará de oficio las cotizaciones de enero y febrero, ha dejado fuera el mes de marzo, lo que concentra en abril una elevada carga de trabajo adicional justo en un momento de máximas obligaciones fiscales y laborales coincidiendo con las liquidaciones trimestrales. Esta situación incrementa el riesgo de errores, genera sobrecostes administrativos y provoca incertidumbre tanto para empresas como para trabajadores.