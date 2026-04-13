El Soho de Málaga convierte la gastronomía en obra de arte con la "Ruta de la tapa cultural"

El evento tendrá lugar el próximo miércoles 15 de abril, coincidiendo estratégicamente con la celebración del Día Mundial del Arte. Bajo este marco, once de los establecimientos más emblemáticos del barrio ofrecerán propuestas gastronómicas donde la originalidad será la protagonista.

Creatividad sin límites en el plato

A diferencia de otras rutas tradicionales, la Ruta de Tapa Cultural Soho apuesta por la libertad creativa de sus hosteleros. Cada establecimiento ha seleccionado libremente su producto, tamaño y a un precio popular, bajo una única premisa: la tapa debe servirse acompañada de una bebida y llevar un nombre vinculado a una temática artística o cultural.

Desde propuestas que podrían evocar "La oreja de Van Gogh" hasta creaciones inspiradas en el arte urbano que define las calles del Soho, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido donde la gastronomía se convierte en el protagonista.

Establecimientos Participantes y Ubicaciones

Un total de 11 establecimientos se han sumado a esta cita cultural y gastronómica:

Miss Sushi – C/ Córdoba, 6

Bar Atenas – C/ Tomás Heredia, 7

Elite Café – C/ Vendeja, 30

La Pechá – C/ San Lorenzo, 14

Los Mellizos Soho – C/ Tomás Heredia, 21

Cantina Canalla – C/ Trinidad Grund, 28

Madame Suzanne – C/ Casas de Campos, 31

Niña Bonita Cantina – C/ Martínez Campos, 6

Bar Morán – C/ Tomás Heredia, 12

La Cordobesa – C/ Córdoba, 7

87 Fusion Tapas – C/ Vendeja, 29

Sorteo para los asistentes

Para incentivar la participación y el apoyo al comercio local, la organización ha anunciado que se realizará el sorteo de un premio especial entre todos los asistentes que completen parte de la ruta y participen en la dinámica del evento.

"Queremos que el Soho no sólo se vea, sino que se deguste. Con la Ruta de la Tapa Cultural, el barrio celebra su identidad como referente cultural de Málaga, uniendo a nuestros empresarios en una jornada de creatividad y convivencia", señalan desde la Asociación.

Nota para los editores:

El Barrio del Soho Málaga (Barrio de las Artes) es un enclave cultural situado en el centro de la ciudad, conocido por su arte urbano (MAUS), galerías, teatros y una oferta gastronómica en constante evolución. La Asociación de Empresarios del SOHO trabaja para dinamizar la economía local y posicionar al barrio como un destino turístico y cultural de primer orden