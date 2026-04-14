EDUCACIÓN

Los PTIS de Málaga irán a huelga mañana día 15 si no hay acuerdo en el SERCLA en la reunión de hoy a las 9,30h

Según el sindicato, convocatoria de huelga vienen provocados por multitud de incumplimientos en el convenio colectivo

Redacción

Madrid |

El personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los colegios públicos de la provincia de Málaga irá a la huelga el próximo 15 de abril.
El personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los colegios públicos de la provincia de Málaga irá a la huelga el próximo 15 de abril. | CGT

El servicio de PTIS está llamado a la huelga por CGT y a una concentración ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, mañana 15 de abril a las 11h. Los motivos según denuncia el sindicato se deben a multitud de incumplimientos tácitos de lo previsto en el Convenio Colectivo de aplicación,

Denuncian, además que, tanto APAE como Externa están generando al obligar a las PTIS a realizar funciones de enfermería sin la cualificación específica y en una práctica de intrusismo profesional sobre la que, a instancias de CGT, ya se ha pronunciado el propio colegio de enfermería. Por otra parte la detracción arbitraria en las nóminas de febrero de los importes correspondientes a seis días de trabajo y vacaciones coincidentes con la semana blanca ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del colectivo PTIS.

sufrido por la plantilla al comprobar que en las nóminas de febrero se han detraído 6 días

Ante esta situación se ha convocado esta primera jornada de movilizaciones con huelga y concentración el 15 de abril para reclamar una mejora de las condiciones laborales.

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