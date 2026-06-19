El Ateneo de Málaga entregó sus Medallas 2026 en el año del 60 aniversario de la institución cultural malagueña

El Ateneo de Málaga celebró ayer en la Sala Fundación Unicaja María Cristina la gala de entrega de sus Medallas 2026, unos reconocimientos con los que la institución distingue a personas y entidades cuya trayectoria y contribución enriquecen la vida cultural y social de Málaga.

La ceremonia estuvo conducida por la periodista Celia Bermejo y contó con las intervenciones musicales de la pianista Paula Coronas y la saxofonista Elisa Urrestarazu. La gala se inició con la proyección de un vídeo homenaje al Ateneo de Málaga con motivo de sus sesenta años de trayectoria.

Las Medallas Ateneo de Málaga 2026 fueron concedidas a la Asociación INCIDE, por su labor en favor de la inclusión social y educativa; al escritor, editor y diseñador Juan Ceyles; a la periodista Inmaculada Jabato; al oncólogo Emilio Alba; y a la soprano Berna Perles.

La semblanza de la Asociación INCIDE fue realizada por Carmen Rosa García Ruiz, vocal de Educación del Ateneo, y la medalla fue entregada por el barítono Carlos Álvarez. Juan Gaitán, vocal de Publicaciones, presentó a Juan Ceyles, cuya medalla entregó Paula Coronas. José Luis Ramos Jerez, vocal de Artes Populares, presentó a Inmaculada Jabato, recibiendo la medalla de manos del catedrático de la Universidad de Málaga Juan Francisco Gutiérrez. Gonzalo Aranda Pérez, vocal de Salud y Bienestar, realizó la semblanza de Emilio Alba, cuya distinción entregó José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja. Finalmente, Paula Coronas, vocal de Música del Ateneo, presentó a Berna Perles, que recibió la medalla de manos del compositor y director de orquesta Arturo Díez Boscovich. Tras agradecer el reconocimiento, la soprano ofreció un breve recital acompañada al piano por la propia Paula Coronas.

El acto concluyó con la intervención del presidente del Ateneo de Málaga, Miguel Tello, que puso el broche final a la ceremonia.