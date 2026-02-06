La Asociación Española Contra el Cáncer presenta un nuevo modelo de humanización para la atención a pacientes oncológicos

La humanización de la atención sanitaria ha emergido en los últimos años como una prioridad en las políticas públicas de salud, en general, tanto en España como en Europa. En el caso del cáncer, en particular, humanizar significa incorporar la vivencia de la persona diagnosticada como eje vertebrador de la atención, entendiendo que cómo se cuida influye de manera decisiva en cómo se vive la enfermedad y en cómo se transita a lo largo de todo el itinerario asistencial. En oncología esta visión humanizadora es especialmente importante porque la enfermedad causa procesos prolongados, decisiones complejas y un impacto que trasciende lo estrictamente biomédico, afectando a la vida personal, familiar, social y laboral.

Ante esta realidad, y con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, pacientes y familiares, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer, han reclamado la necesidad de una atención oncológica más humana e integral.

La Asociación ha presentado hoy un nuevo modelo de humanización tras un amplio y ambicioso proceso de escucha a los pacientes oncológicos y a sus familiares para incorporarlos en el proceso de definición y diseño del modelo, con el fin de conocer qué aspectos y temas son prioritarios para ellos.

Su opinión es la que conforma este nuevo concepto de humanización que se traduce en cuatro grandes ejes de actuación: la atención integral a la persona, la autonomía y participación de las personas con cáncer, nuevos espacios asistenciales y la promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

En este sentido, Carmen Litrán, gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, ha destacado que “este nuevo modelo de humanización supone un paso decisivo para situar a la persona con cáncer en el centro de todo el proceso asistencial. Escuchar a pacientes y familiares y traducir sus necesidades en medidas concretas es clave para ofrecer una atención verdaderamente integral, que no solo trate la enfermedad, sino que cuide el impacto emocional, social y familiar que conlleva. Desde la Asociación, trabajamos para que cuidar forme parte del curar y para acompañar a las instituciones sanitarias en la implantación de este modelo que mejora de forma directa la calidad de vida de las personas con cáncer”.

Un programa para acompañar a instituciones sanitarias y sociosanitarias formado por pacientes y familiares

Una de las grandes novedades es la presentación de un programa de acompañamiento a instituciones sanitarias y sociosanitarias formado por pacientes y familiares con el objetivo de impulsar este modelo de humanización que contempla 4 dimensiones estratégicas:

· Dimensión 1: Atención integral a la persona. Humanizar la atención sanitaria es comprender que cuidar no solo es tratar la enfermedad, sino acompañar a una persona en todas sus dimensiones, abordando el tratamiento de la persona con cáncer de una manera holística como eje asistencial. Esta primera dimensión, transforma la lógica del sistema: ya no se trata de añadir apoyos complementarios, sino de integrar el bienestar psicológico y social como un derecho estructural, inseparable del cuidado clínico a lo largo de todo el proceso asistencia. Por este motivo, la Asociación Española Contra el Cáncer trabajará con los centros para que las personas con cáncer puedan recibir la atención integral que necesitan y demandan. Además, para responder a las necesidades trasladadas por pacientes y familiares, la Asociación ha ampliado su cartera de servicios: fisioterapia, logopedia, nutrición, actividades grupales o atención jurídico-laboral, entre otros muchos.

Dimensión 2: Autonomía y participación de los pacientes. Humanizar la atención sanitaria implica garantizar el derecho de cada persona a comprender su situación, a tomar decisiones informadas sobre su salud y a participar en el sistema que le atiende, reforzando así su autonomía. Para dar respuesta a esa necesidad, la Asociación crea la primera Red de Pacientes con Voz con una convocatoria para ayudar a otras entidades de pacientes a incluir la experiencia del paciente en su actividad y generar una comunidad de personas con cáncer capaces de intervenir, aportar y modificar desde su participación en otras entidades, tal y como ha hecho ya la Asociación.

· Dimensión 3: Nuevos entornos asistenciales. Una tercera dimensión es la promoción de espacios asistenciales humanizados y accesibles incluyendo todos aquellos elementos que determinan la experiencia de las personas con cáncer como son los tiempos de espera, los circuitos asistenciales o la preservación de la intimidad de las personas. Para ello, la Asociación, además de renovar sus propios espacios para responder a esta necesidad, ayudará a estos centros sanitarios y sociosanitarios a diseñar espacios que refuerce la experiencia asistencial, aportando apoyo integral más allá del tratamiento clínico.

· Dimensión 4: Bienestar y formación de los profesionales sanitarios. La última dimensión que se contempla es la necesidad de promover el bienestar y la formación del personal sociosanitario porque no puede haber atención humanizada sin profesionales cuidados y formados. Esta formación se realizará en materias como la comunicación de malas noticias para disminuir el sufrimiento que provoca el diagnóstico en pacientes y familiares. escuchar, acompañar y comunicar noticias difíciles reduce la ansiedad, mejora la toma de decisiones compartidas y fortalece el vínculo terapéutico. Apostar por estas habilidades no solo humaniza la atención, sino que optimiza resultados clínicos y eficiencia organizativa. Invertir en comunicación y gestión emocional es invertir en un sistema más cercano, seguro y eficaz.

El impacto del cáncer en España

El cáncer es considerado el problema sociosanitario más importante a nivel nacional y mundial. En España, hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, lo que significa unos 800 diagnóstico diarios, una tendencia que va al alza debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a los hábitos de vida no saludables. Además, en España, el cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2023 se produjeron 46.555 nuevos diagnósticos de cáncer.

Según el Centro de Datos de Atención a pacientes y usuarios de la Asociación, la prevalencia en cáncer a 3 años en España es de más de 600.000 personas con cáncer, de ellas, 181.000 tendría necesidades psicológicas, 161.000 necesitarían atención social, 105.000 necesitarían atención de fisioterapia y 170.000 necesitarían una atención en nutrición.

La Asociación Española Contra el Cáncer atendió en 2025, en base a este nuevo modelo de atención, a 57.600 en atención psicológica, 33.000 acudieron a atención social, 10.300 en atención de fisioterapia y en 6.000 en atención en nutrición, cubriendo así, las necesidades de las personas con cáncer de manera integral. Todos los servicios de la Asociación son gratuitos.

Por todo ello, la Asociación ha mejorado su cartera de servicios, para dar respuesta a las demandas de pacientes y familiares incluyendo fisioterapia, nutrición, asesoramiento jurídico-laboral o logopedia, entre otros muchos.

Durante el pasado año la Asociación Española Contra el Cáncer atendió en Málaga a 3.337 personas, con un total de 15.754 sesiones, en sus servicios gratuitos de: atención psicológica, atención social, fisioterapia, nutrición, logopedia, pisos residencia o acompañamiento a pacientes, entre otros.

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, se prevé que para 2030 haya más de 317.000 nuevos casos de cáncer en España, con un diagnóstico cada 1,8 minutos. En la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2023 hubo 46.555 nuevos diagnósticos de cáncer, de ellos, más de diez mil fueron en Málaga.

Brazaletes de Esperanza en Málaga

Para dar visibilidad a la realidad de las personas con cáncer y al esfuerzo de toda la sociedad por mejorar su calidad de vida, la Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha la acción “Brazaletes de Esperanza”, bajo el lema #ElSímboloQueNosUne, en la que participan los principales clubes y competiciones deportivas del país.

En Málaga, la respuesta del mundo del deporte ha sido especialmente significativa ya que están participando más de cien clubes de diferentes categorías con un total de 16.000 deportistas. El Club Balonmano Costa del Sol Málaga, vigente campeón de la Copa de la Reina y un referente del deporte femenino andaluz fue uno de los primeros en sumarse a la iniciativa, en su partido del 31 de enero, luciendo los brazaletes verdes frente al Conservas Orbe Zendal.

A este gesto se ha unido también ayer Unicaja Baloncesto, que mostró ayer su apoyo durante su partido en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, donde los jugadores portaron el símbolo de esperanza y posaron, justo antes del encuentro. junto a la pancarta de #ElSímboloQueNosUne que portaban los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El próximo domingo 8 de febrero, el Málaga CF hará lo propio durante su encuentro en La Rosaleda frente a la Cultural Leonesa, cuando el equipo saltará al campo con los brazaletes verdes de la Asociación y un paciente oncológico realizará el saque de honor.

Para acompañar esta acción, las sedes locales que la Asociación tiene en la provincia de Málaga (Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Torrox, Nerja, Antequera, Ronda, Alhaurín de la Torre y Coín) han solicitado a sus respectivos ayuntamientos que los principales edificios y fuentes de su municipio se iluminen en verde como muestra de apoyo a quienes conviven con la enfermedad y sus familias.

Sin embargo, en el plano negativo, las adversas condiciones meteorológicas de hoy han obligado a la Asociación a suspender las 75 mesas informativas que tenía previsto instalar en distintos puntos de la provincia. Desde la Asociación en Málaga se ha lamentado esta cancelación, si bien se ha subrayado que la acción “Brazaletes de Esperanza” y la iluminación de los edificios servirán como recordatorio visible del compromiso colectivo con las personas afectadas por cáncer.