Asador Iñaki celebra las I Jornadas de Grandes Vacas y Bueyes del Valle del Esla

La excelencia de la carne vuelve a ser protagonista en Asador Iñaki con la celebración de las I Jornadas de Grandes Vacas y Bueyes del Valle del Esla, una cita gastronómica que tendrá lugar del 22 de junio al 22 de julio y que permitirá a los amantes de la carne descubrir una selección única de ejemplares cuidadosamente escogidos por su origen, edad, infiltración y proceso de maduración.

Durante un mes, los comensales podrán disfrutar de una propuesta que reúne algunas de las mejores carnes de vaca y buey de España, procedentes del reconocido Valle del Esla, territorio de referencia en la crianza y selección de animales de gran calidad.

La selección incluye Vaca Parda de Montaña y Vaca Mantequera Leonesa en ejemplares de 4 y 8 años, así como dos piezas excepcionales de buey: un Buey Joven Valle del Esla, animal castrado de cinco años con más de cincuenta días de maduración, y un exclusivo Buey de Arrastre Valle del Esla, ejemplar de ocho años y más de cien días de maduración que representa la máxima expresión de este producto. Cada corte ofrece matices diferentes, desde perfiles más equilibrados y elegantes hasta carnes de gran profundidad aromática, textura untuosa y una extraordinaria complejidad en boca.

La experiencia se completa con una selección de entrantes especialmente pensados para acompañar estas carnes, entre los que destacan los espárragos verdes a la parrilla con salsa romescu, las alcachofas confitadas en AOVE con langostinos, ajetes tiernos y jamón ibérico, el carpaccio de wagyu con queso parmesano, los surtidos de quesos nacionales, la cecina premium procedente de León o los tradicionales torreznos de Soria elaborados en horno de leña.

Además, el equipo de sala ha preparado una cuidada selección de vinos recomendados por el sumiller para acompañar cada una de las carnes, con referencias procedentes de denominaciones de origen como Toro, Ribera del Duero y Rioja, buscando potenciar los matices y la personalidad de cada corte.

Con estas jornadas, Asador Iñaki continúa reafirmando su compromiso con el producto de máxima calidad, el respeto por los tiempos de maduración y la búsqueda constante de experiencias gastronómicas que acerquen al comensal a algunos de los mejores sabores de la tradición ganadera española.

Las I Jornadas de Grandes Vacas y Bueyes del Valle del Esla estarán disponibles del 22 de junio al 22 de julio en Asador Iñaki (Calle Ayala, 38, Málaga).

Una oportunidad única para recorrer algunos de los sabores más auténticos de la tradición ganadera española sin salir de Málaga. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.