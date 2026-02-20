El próximo 12 de septiembre, la banda de rock Apulanta actuará en el escenario Fundación Unicaja.

Fundada en 1991, Apulanta se ha consolidado como una de las formaciones más importantes del rock en Finlandia. La banda es conocida por sus potentes melodías, estribillos pegadizos y una intensa energía sobre el escenario.

A lo largo de su carrera, ha publicado numerosos álbumes certificados como platino y oro, además de una larga lista de éxitos que forman parte del canon del rock finlandés.

Entradas disponibles a partir del próximo martes 24 de febrero aquí: https://marenostrumfuengirola.com/eventos/apulanta/