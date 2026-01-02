Autor de varios libros editados por Alienta, grupo Planeta

Antonio Valenzuela: "Es muy importante estimular el nervio vago, la mejor manera con una vida saludable"

En esta entrevista, abordamos los factores de riesgo que amenazan el nervio vago y las claves para estimularlo y fortalecerlo. El libro "Estimula tu nervio vago" va por su décimo segunda edición.

Isabel Naranjo

Malaga |

Antonio Valenzuela regresa con un nuevo libro donde explora el papel crucial del nervio vago en nuestro bienestar y en funciones tan vitales como la digestión, el ritmo cardíaco y la respuesta al estrés. Con explicaciones claras y detalladas y un enfoque holístico, aprenderás a identificar los síntomas de un tono vagal deficiente y a aplicar sencillos ejercicios para su correcta estimulación.

Desde la risa y el canto pasando por el tapping, los automasajes, la respiración o la ingestión de alimentos fermentados, esta obra ofrece lo necesario para regular el estrés, mejorar la digestión y combatir la inflamación y la aparición de enfermedades crónicas y autoinmunes.

