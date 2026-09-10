Antonio Gavilán nombrado presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga

La Federación de Peñas Flamencas de Málaga acoge a 49 Peñas de toda la provincia. Todas ellas, y bajo la coordinación de la Federación y con la colaboración de la Diputación Provincial, son las encargadas de llevar a cabo distintas actividades a lo largo del año con el objetivo de fomentar el Flamenco.

El pasado 1 de septiembre se llevó a cabo el nombramiento de Antonio Gavilán, anteriormente miembro de la Junta Directiva, como nuevo presidente de la Federación, y, con tal motivo, visita nuestros estudios para explicar en Más de Uno Málaga cuáles son sus líneas a seguir desde que se ha hecho cargo de la presidencia.