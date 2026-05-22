AMMOS: el sabor más auténtico de Grecia en METT Marbella–Estepona

a sea para una salida familiar entre semana, una celebración con amigos durante el fin de semana o un momento íntimo al atardecer, AMMOS se convierte en el escenario perfecto para cualquier ocasión, donde la experiencia gastronómica a lo largo del día, entre el almuerzo y la cena, con una atmósfera relajada, luminosa y sin prisas.

Un lugar donde el Mediterráneo no solo se saborea, sino que se vive a lo largo del día.

Kouzina de las islas: tradición griega con mirada contemporánea

Inspirado en la belleza natural de Grecia y en la energía luminosa de su costa, AMMOS combina el espíritu contemporáneo del Mediterráneo con un guiño constante a la historia, las tradiciones y los sabores de las islas griegas.

Su interiorismo, bañado por luz natural, combina paredes encaladas, suelos de piedra pulida y mobiliario rústico en tonos suaves, creando un ambiente acogedor que evoluciona a lo largo del día: del casual chic mediterráneo durante las horas de sol a una elegancia vibrante cuando cae la tarde.

Los viernes, el espacio se transforma con OPA, el evento semanal imprescindible que reúne música, baile y celebración en un homenaje al espíritu festivo griego, culminando con el icónico ritual de romper platos como símbolo de alegría, energía y celebración compartida.

Los domingos, el ritmo cambia con Thalassa Brunch, una propuesta de brunch griego con una cuidada selección de platos que reinterpreta el concepto tradicional y lo convierte en una experiencia única, con un espectacular fish display de pescado fresco donde el producto se presenta al momento para elegir y disfrutar de los sabores del mar con toda la autenticidad mediterránea.

Una propuesta gastronómica que celebra el arte del compartir

Fiel al espíritu griego, AMMOS propone una carta pensada para disfrutar en compañía, donde el ritual de compartir se convierte en parte esencial de la experiencia.

Los mezzedes abren la experiencia con pequeños bocados llenos de carácter: el clásico tzatziki, el intenso tyrokafteri, mousse de feta picante o la delicada taramosalata con huevas de bacalao y salmón. Propuestas que condensan la esencia del aperitivo griego en su forma más pura.

El protagonismo del mar se refuerza con pescado fresco procedente de la lonja de Estepona, que conecta la tradición mediterránea local con la esencia gastronómica de las islas griegas.

Entre los entrantes, AMMOS eleva recetas tradicionales con una presentación contemporánea y un equilibrio impecable. Platos como el kalamaraki, calamar frito con salsa tártara o la irresistible tyropita, feta envuelta en filo con sandía, miel y sésamo, capturan esa dualidad perfecta entre lo auténtico y lo inesperado.

Para los amantes de los sabores más frescos, lubina cruda con chili rojo y chalotas encurtidas se convierte en un imprescindible, al igual que el garida saganaki, un homenaje a Grecia con gamba fresca, tomate, ouzo y feta.

La carta principal propone una selección contundente y sofisticada donde conviven mar y tierra, con recetas que celebran el producto y la tradición. Desde la pasta orzo con mariscos, hasta clásicos reinterpretados como el giouvetsi de carrillera de ternera cocinada lentamente con orzo y mousse de graviera. Los amantes de la parrilla encuentran propuestas como las chuletas de cordero con jugo de higos o el bistec de ternera stavlisia, un rib eye a la brasa con mantequilla de hierbas y chimichurri griego.

Las ensaladas aportan frescura y contraste con propuestas como la clásica ensalada griega con feta y aceitunas o la Ammos salad, con higos secos y queso manouri a la parrilla.

El final llega con una propuesta dulce que mantiene el espíritu griego con clásicos como la baklava de pistacho y la portokalopita de naranja, junto a creaciones como la chocolate trilogy o la coffee cheesecake, además de opciones ligeras como yogur helado, helados artesanales y fruta de temporada.

AMMOS: el espíritu de Grecia en la Costa del Sol

AMMOS se presenta como un espacio donde la gastronomía griega contemporánea, la cultura mediterránea y el ritual de la celebración conviven de forma natural. Una propuesta que traslada la esencia del Egeo a la Costa del Sol a través de una experiencia pensada para ser compartida.

Entre la sofisticación contemporánea y la tradición helena, el restaurante invita a vivir la cocina sin prisa, en un entorno abierto al mar donde cada visita se convierte en un momento de desconexión.