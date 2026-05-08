La Aloreña de Málaga llega al hospital regional y los centros formativos de nutrición y dietética

Se trata de una iniciativa, llevada a cabo ayer jueves, 7 de mayo, que busca resaltar las propiedades nutricionales que posee como consecuencia de su proceso de transformación natural, sólo con salmuera (agua y sal), que permite conservar estas propiedades en una elevada proporción en el consumo, destacando el alto contenido en polifenoles y grasas saludables de alta calidad.

Cada paciente ha recibido, en ese día, una ración de DOP Aceitunas Aloreñas de Málaga junto con su menú, la cual también estaba acompañada de un folleto informativo que incluye las propiedades diferenciales que posee esta variedad de aceituna, autóctona de Málaga, que es la primera aceituna de mesa en obtener el reconocimiento de Denominación de Origen Protegida por Europa, a nivel nacional.

Por otro lado, ese mismo día, los profesionales de dicho centro hospitalario, han recibido una formación sobre la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, poniendo en valor este producto natural destacando su importancia nutricional.

Este proyecto finalizará con la formación a los centros formativos de nutrición y dietética de nuestra provincia, siendo el primero en recibir dicha formación el CDP Santa María de los Ángeles de Málaga este viernes 8 de mayo, y le seguirán los centros IES Victoria Kent de Marbella y el IES Litoral de Málaga.

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El desarrollo de esta actividad cuenta con la subvención de la Excma. Diputación de Málaga y Sabor a Málaga.