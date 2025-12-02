AJE Málaga celebra el 30 aniversario de su fundación

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga celebrará mañana el 30 aniversario de su fundación en un acto que tendrá lugar en la Caja Blanca que servirá de broche a los actos organizados durante este año con tal motivo.

AJE Málaga supera en la actualidad la cantidad de 600 empresas asociadas y aglutina a los jóvenes empresarios de la provincia. La celebración de este miércoles comenzará a las 11.30 con un programa que recoge, entre otros eventos, un networking y culminará con la entrega de reconocimientos a empresarios que iniciaron su actividad y continúan asociados.

AJE Málaga está presidida por José González Villodres, el más joven de todos los presidentes nacionales de la Asociación con tan solo 26 años, quien, recientemente, ha sido nombrado líder regional de la Comisión Under30, un órgano estratégico e interprovincial que nace dentro de la federación regional para reforzar la representatividad y el apoyo al emprendimiento más joven de Andalucía, especialmente entre los menores de 30 años.