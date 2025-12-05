Fundación Héroes lanza una campaña bajo el lema "Sé un héroe"

Tres áreas fundamentales: sanitaria, educativa y social

El trabajo de Fundación Héroes se articula en torno a tres áreas esenciales:

· Área sanitaria: servicios especializados en fisioterapia, logopedia, psicología y neuropsicología, así como terapias multisensoriales y electroterapia, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios.

· Área educativa: educación especial, apoyo escolar, formación grupal y programas adaptados para garantizar el desarrollo integral de cada persona.

· Área social: Programas de apoyo al entorno familiar, intervención social y actividades dirigidas a promover la plena inclusión en la comunidad.

Este enfoque holístico convierte a Fundación Héroes en un referente en la provincia de Málaga, siempre trabajando con el objetivo de la inclusión social real.

Un embajador de excepción

La campaña cuenta con un embajador muy especial: el reconocido actor malagueño Salva Reina, que ha querido prestar su voz y su imagen a una causa que considera imprescindible: «Cada persona que se suma a Fundación Héroes marca una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitan».

Hazte socio: un gesto que multiplica tu impacto

Con esta campaña, la Fundación invita a la población a hacerse socio, una forma de apoyo mucho más efectiva que la donación puntual.

· Ser socio permite a la Fundación contar con recursos estables y sostenibles en el tiempo.

· Facilita la planificación de programas y servicios con garantías.

· Permite a cada persona colaboradora formar parte activa del cambio social.

· Además, estas aportaciones cuentan con deducción fiscal, un beneficio añadido tanto para las familias como para las empresas.

Los detalles sobre la transparencia y beneficios fiscales están disponibles en la pestaña de Transparencia en la web: https://fundacionheroes.es/transparencia

¿Cómo hacerse socio?

El proceso es muy sencillo: 1. Entra en la web de Fundación Héroes: https://fundacionheroes.es

2. Haz clic en la pestaña «Hazte socio».

3. Autoriza a la fundación a proceder con tu domiciliación y tus donaciones se realizarán de forma automática cada mes, sin que tengas que preocuparte por nada. En cualquier momento podrás modificar o detener tu aportación.

De esta forma, cada socio se convierte en un pilar fundamental que sostiene la causa y multiplica el impacto de la Fundación.