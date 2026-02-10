Abierta ya la venta anticipada de entradas para el yacimiento arqueológico del Museo Carmen Thyssen Málaga, que abrirá el 3 de marzo

El yacimiento arqueológico del Museo Carmen Thyssen Málaga, espacio clave para documentar la Málaga romana, abrirá al público el martes 3 de marzo. Desde hoy se pueden adquirir las primeras entradas (https://yacimiento.carmenthyssenmalaga.org/) a este enclave, situado en el subsuelo del Palacio de Villalón.

El recorrido propone una inmersión en la vida cotidiana de la Malaca romana, gracias a los restos que se conservan bajo el Museo: una domus (casa), una factoría de salazones y un valioso ninfeo o fuente -el llamado Ninfeo de los peces- que conserva restos de pintura mural. El conjunto pertenece a un entorno industrial de la ciudad romana.

En su trabajo de musealización, se han incluido tanto un espacio previo de interpretación como varios soportes informativos analógicos y dos vídeos 360, a los que se accede mediante un código QR, y que muestran la reconstrucción virtual del Ninfeo de los peces y una tienda-pescadería, para conocer y descifrar con mayor precisión el yacimiento.

Accesibilidad y tarifas

El yacimiento es accesible físicamente, contando con ascensor y rampas. A nivel expositivo, la proyección del espacio de interpretación cuenta con audio en español y subtítulos en inglés. Por medio de un QR se puede acceder también a una versión subtitulada en español para personas sordas.

Por razones de conservación del complejo, las visitas al enclave se desarrollarán en grupos de 20 personas cada media hora, siendo imprescindible la reserva previa en alguno de los tramos disponibles.

La entrada al yacimiento incluye la visita al Museo, siendo la tarifa general de 15 euros y la reducida de 10 euros.

De esta tarifa reducida son beneficiarios los mismos grupos contemplados en el propio Museo: mayores de 65 años y pensionistas, estudiantes menores de 26 años, residentes en la provincia de Málaga, familias numerosas y poseedores del Carné Joven Euro.

En cuanto al acceso gratuito al yacimiento, podrán beneficiarse los menores de 18 de años, las personas con discapacidad superior al 33%, los desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal, los estudiantes de la UMA, los profesores y alumnos de enseñanza reglada en Bellas Artes o Historia del Arte, los guías y los periodistas con acreditación oficial y los miembros del ICOM, así como los Amigos del Museo.

Asimismo, y al igual que el propio Museo, los domingos a partir de las 16.00 horas el acceso es gratuito para todos los públicos, si bien, se deberán seguir observando los criterios de aforo.

Visitas guiadas con realidad virtual

Este amplio enclave arqueológico permitirá la opción de vivir una experiencia inmersiva en torno a la antigua ciudad romana de Malaca, gracias a la participación de los propios guías del Museo y de una experiencia de realidad virtual con la reconstrucción 3D de este complejo residencial e industrial a través de unas gafas VR.

Cada visita tiene un aforo limitado a 10 personas y un precio de 20 euros. Las primeras visitas guiadas con realidad virtual están previstas para los siguientes días, a las 19.00 horas de la tarde en todos los casos:

En marzo, los miércoles 4, 11 y 18

En abril, los miércoles 8, 15, 22 y 29

También existe la posibilidad de realizar visitas guiadas bajo demanda en español o inglés, contactando a través de info@carmenthyssenmalaga.org o al teléfono 952 217 511.

Visitas en exclusiva para Amigos del Museo

Los Amigos del Museo, por su parte, tendrán la oportunidad de disfrutar de una visita en exclusiva y de manera gratuita.

Las personas que pertenezcan a esta comunidad podrán elegir entre las fechas siguientes, debiendo hacer la preceptiva reserva en la web del Museo:

Miércoles 25 de febrero

Por la mañana, a las 10.00, a las 11.00 y a las 12.00 horas

Por la tarde, a las 17.00, a las 18.00 y a las 19.00 horas

Jueves 26 de febrero