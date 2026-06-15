Abierta la convocatoria de una beca completa para cursar estudios de alta dirección hotelera en Les Roches Marbella

En palabras de Mano Soler, director general de Les Roches Marbella, a lo largo de cuatro años los estudiantes desarrollan “competencias básicas en gestión hotelera, liderazgo, innovación y experiencia del cliente, en un entorno académico internacional que les permitirá crecer personal y profesionalmente. Un recorrido formativo que los prepara para asumir roles estratégicos en los sectores del hospitality, el lujo y todo el ecosistema vinculado a la economía de la experiencia a nivel global”. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto del 1 al 19 de junio, ambos inclusive. Entre los requisitos, los candidatos deberán contar con una nota media superior a 7,5 y no haber cumplido los 24 años en la fecha de inicio del curso, prevista para marzo de 2027.

Asimismo, aquellos aspirantes que cuenten con una nota media de entre 9 y 10 y que no obtengan la beca por parte del Ayuntamiento, tendrán garantizada una ayuda de excelencia del 50% de las tasas por parte de Les Roches, aplicable tanto para este grado como para el Grado de Ciencias en Dirección de Empresas Deportivas. Toda la información detallada, incluyendo la documentación requerida, puede consultarse a través de la página web del Ayuntamiento y en los canales oficiales de Les Roches.

Con más de siete décadas de trayectoria y presencia en Marbella desde 1995, Les Roches integra a sus alumnos en un entorno multicultural que acoge cada año a estudiantes de más de 100 nacionalidades. Su red de antiguos alumnos supera los 16.000 profesionales activos en más de 140 países, reflejo de una alta tasa de empleabilidad que alcanza el 94%. Todos sus programas están acreditados por el Consejo Suizo de Acreditación (SAC) y la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE), lo que respalda su compromiso con los más altos estándares en materia de educación.

Sobre Les Roches

Les Roches es una prestigiosa institución suiza dedicada a formar a los innovadores y emprendedores líderes del mañana en la industria del hospitality. Fundada en 1954 en Suiza, Les Roches ofrece títulos de grado, posgrado y programas ejecutivos en gestión del lujo, hotelería, turismo y deporte. Les Roches cuenta con campus en Suiza, España y EAU, así como un campus asociado cerca de Nueva Delhi.

Parte de Sommet Education, líder mundial en educación hotelera, Les Roches se posiciona como nº2 en el ranking de las mejores universidades del mundo dedicadas a la gestión del hospitality (QS World University Rankings by Subject, 2026).

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Les Roches ha recibido el reconocimiento oficial del Consejo Suizo de Acreditación (SAC) como Instituto Universitario Suizo de Ciencias Aplicadas. Además de este reconocimiento, Les Roches está acreditada por la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE).