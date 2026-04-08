9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara a tiempo

La detección precoz es un derecho que salva vidas: 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon, el tumor con mayor incidencia en España, si se diagnostica precozmente. En 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC) se detectaron más de 40.000 nuevos casos.

Ante esta realidad, y con motivo Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer ha vuelto a lanzar la campaña ‘Juega tu papel’, para recordar a la ciudadanía la importancia de la detección precoz e invitarles a participar en los programas de cribado.

El cribado de cáncer de colon está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, y tan eficaz como una colonoscopia. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Para que un programa de cribado de cáncer funcione es necesario que tenga una implantación del 100% y una participación de al menos el 65%. Los últimos datos oficiales señalan que en España apenas un 45% de la población de riesgo ha participado en el programa de cribado de cáncer de colon. Dato que se reduce hasta el 40% en el caso de Andalucía, tal y como señaló en el VII Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer, celebrado recientemente en Jaén, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla,

La campaña estará presente en farmacias, marquesinas y centros comerciales con un mensaje claro que pretende mover a la responsabilidad ciudadana en la detección precoz: "Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas pueden salvarse si este cáncer se detecta a tiempo."

Jornada en Málaga sobe prevención y consecuencias del cáncer de colon

En este sentido, la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha celebrado hoy una jornada divulgativa centrada en la prevención, la detección precoz y las consecuencias del cáncer de colon. El encuentro ha reunido a profesionales sanitarios, representantes institucionales, investigadores y pacientes para reforzar un mensaje fundamental: la detección precoz salva vidas.

El acto contó con la presencia del delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y de Juan Carlos Martín García, en su primer acto como presidente provincial de AECC Málaga, acompañado por Carmen Litrán, gerente provincial. Durante su intervención, Juan Carlos Martín señaló: “Asumir la presidencia de AECC Málaga es una enorme responsabilidad y un honor. Iniciar esta etapa con un acto dedicado a la prevención del cáncer de colon refuerza nuestra convicción de que la detección precoz es uno de los pilares fundamentales para salvar vidas. Desde la Asociación seguiremos trabajando para que toda la población entre 50 y 69 años participe en el cribado, porque es una herramienta sencilla, eficaz y que evita diagnósticos tardíos. Tenemos la obligación colectiva de poner en valor esta prueba y de concienciar a la sociedad de que hacerse el cribado puede marcar la diferencia.”

La jornada ha estado estructurada en dos mesas de diálogo. En la primera participaron Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos; María Ángeles Fernández, epidemióloga de Atención Primaria; la Dra. Paloma Gil, especialista en Endocrinología y Nutrición; e Inmaculada Alés, coordinadora clínica de la Unidad Onco-Hematológica CIMO de IBIMA.

Todos los ponentes coincidieron en que el cribado es la herramienta clave para reducir la mortalidad. Pedro Navarro destacó la importancia de que todas las personas entre 50 y 69 años acudan a su médico de cabecera para solicitar la prueba, recordando que la detección precoz es un derecho garantizado por el sistema sanitario. María Ángeles Fernández explicó con claridad en qué consiste el TSOH e insistió en que no basta con recibir la carta: es imprescindible completar el proceso. “La prueba permite descartar un cáncer antes de que dé síntomas. Terminar el cribado es decisivo”, subrayó.

La Dra. Paloma Gil centró su intervención en la importancia de la alimentación como herramienta preventiva. Recomendó una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y fibra, reducir el consumo de carnes procesadas, ultraprocesados y alcohol, y recordó que “la prevención a través de hábitos saludables es un complemento imprescindible al cribado”. Por su parte, Inmaculada Alés destacó la importancia de la investigación para mejorar la supervivencia. Afirmó que la ciencia permite avanzar en diagnóstico y tratamiento, y puso en valor el compromiso continuado de la AECC, que actualmente financia 87 proyectos sobre cáncer de colon con una inversión superior a 24 millones de euros.

La segunda mesa de diálogo ofreció una visión humana y directa sobre las consecuencias de un diagnóstico tardío. Gerardo Alcaide, paciente de cáncer de colon, explicó cómo una obstrucción intestinal grave le llevó a recibir un diagnóstico de urgencia tras semanas de malestar y pérdida de peso. Reconoció no haber realizado el cribado y destacó la importancia del acompañamiento recibido por AECC Málaga. Manuel Cordero, vocal de OSMA y paciente con colostomía, relató que ignorar la carta del cribado supuso un diagnóstico tardío y la necesidad de vivir permanentemente con una bolsa. Su testimonio transmitió un mensaje claro: “la prevención marca la diferencia también en la calidad de vida”.

El papel histórico de la Asociación en el cribado de colon en España

En 2014, la incorporación del cribado de cáncer colorrectal a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud marcó un antes y un después en la estrategia de detección precoz en España. Supuso reconocer que la detección del cáncer debía convertirse en un derecho garantizado para toda la ciudadanía dentro de la población diana.

Antes de que el cribado fuera un derecho reconocido, la Asociación Española Contra el Cáncer ya trabajaba para hacerlo posible, impulsando la investigación que confirmó en 2012 el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) como prueba válida para la detección precoz, igual de validez que una colonoscopia, y movilizando a la sociedad para lograr su incorporación al sistema público.

En 2013, casi 600.000 firmas recogidas en toda España fueron entregadas al Ministerio de Sanidad para respaldar esa demanda colectiva, gracias al esfuerzo investigador de la Asociación Española Contra el Cáncer, cada año cientos de miles de personas pueden evitar o sobrevivir al cáncer de colon. En este sentido, la Asociación sigue investigando el cáncer de colon para mejorar tratamientos y diagnósticos en 87 proyectos con una inversión superior a 24M€.

Un año después, en 2014, el cribado de cáncer de colon pasó a formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Doce años después, el reto hoy es otro: asegurar que ese derecho se ejerce con la máxima eficacia posible y que su impacto en supervivencia es real y equitativo para todas las personas.

Actualmente, España cuenta con programas de cribado de cáncer colorrectal implantados en todo el territorio que consiguen mejoras en la supervivencia de personas y disminuyen la mortalidad. Sin embargo, la falta de datos públicos unificados, actualizados y contrastables impide construir una fotografía precisa del funcionamiento de los programas en términos de cobertura, participación o eficacia, y limita la capacidad de analizar con rigor posibles diferencias territoriales que puedan estar influyendo en la detección precoz y, potencialmente, en las oportunidades de supervivencia de la población.

Por ello, la Asociación Española Contra el Cáncer lleva años trabajando para impulsar políticas públicas que mejoren el abordaje de la enfermedad y la atención a las personas con cáncer y su entorno. En este contexto, la Asociación ha hecho una alianza con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo analizar el estado actual de los programas de cribado en España y formular recomendaciones que contribuyan a reforzar su mejora continua y su equidad.