Alquiler Asequible

El 31 de julio cierran las inscripciones para las 377 viviendas que promociona Lagoom Living en el Distrito Universidad

La promotora recuerda que el próximo viernes finaliza el plazo de inscripción para acceder a una de las 377 viviendas destinadas a alquiler asequible de las promociones R11 y R12

Redacción

Málaga |

El 31 de julio cierran las inscripciones para las 377 viviendas que promociona Lagoom Living en el Distrito Universidad
El 31 de julio cierran las inscripciones para las 377 viviendas que promociona Lagoom Living en el Distrito Universidad | Onda Cero Málaga

Las dos promociones cuentan con procesos de adjudicación independientes, por lo que las personas interesadas pueden inscribirse simultáneamente en ambas convocatorias y optar a las viviendas de las dos promociones, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

En conjunto, R11 y R12 ofrecen viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Las rentas mensuales previstas oscilan entre 446 y 622 euros, incluyendo vivienda, garaje y trastero, sin contemplar los gastos repercutibles. Ambas promociones disponen

de amplias zonas comunes y equipamientos orientados al bienestar y la convivencia, entre ellos piscina, juegos infantiles, gimnasio exterior y espacios de coworking.

Las promociones R11 y R12 forman parte de Distrito Universidad, un proyecto global que contempla 530 viviendas destinadas a alquiler asequible y que se ha consolidado como uno de los desarrollos residenciales de estas características más relevantes de España, así como un referente de colaboración público privada para facilitar el acceso a la vivienda.

El proyecto ha sido concebido bajo altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, con calificación energética A y certificación BREEAM, e incorpora un modelo residencial orientado a mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Distrito Universidad se enmarca en un modelo de colaboración público-privada desarrollado conjuntamente entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción cuenta con fondos Next Generation de la Unión Europea y está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre las promociones, los requisitos y el proceso de inscripción en la página web de Lagoom Living y en la del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.

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