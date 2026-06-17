100.000 € para cambiar vidas: Fundación El Pimpi cumple su compromiso con Soles de Málaga

La Fundación El Pimpi ha celebrado hoy en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga el Acto de Resultados de Soles de Málaga 2026, un encuentro en el que ha hecho entrega de los 100.000 euros comprometidos a las cinco entidades beneficiarias de esta edición y en el que se ha mostrado cómo la solidaridad de miles de personas se está transformando ya en oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

Conducido por la presentadora Belinda Washington, el acto contó con el acompañamiento institucional del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial de Málaga, que quisieron respaldar una cita ya consolidada como referente de la solidaridad en la provincia. Durante el encuentro, las entidades beneficiarias de esta edición —AFESOL, Asociación ALAS, Prolibertas, Betania y Nuevo Futuro Málaga— compartieron la evolución de sus proyectos y los primeros resultados obtenidos gracias al apoyo de Soles de Málaga.

AFESOL ha compartido los avances del nuevo centro que abrirá sus puertas en Mijas para ampliar la atención a personas con problemas de salud mental. La Asociación ALAS continúa llevando formación y prevención a los centros educativos para proteger a la infancia frente a la violencia sexual. Prolibertas trabaja en el acompañamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad favoreciendo su inclusión social y laboral. Betania ha puesto en marcha un servicio de atención inmediata y un teléfono de urgencia 24 horas, para responder a situaciones de emergencia social. Y Nuevo Futuro Málaga sigue creando nuevas oportunidades formativas para jóvenes en acogimiento residencial a través de su programa Impulsa+.

El acto puso el foco en lo verdaderamente importante: las personas. Porque detrás de cada euro recaudado hay una oportunidad creada, una situación de vulnerabilidad atendida, una familia acompañada o un proyecto que sigue creciendo para responder a necesidades reales de nuestra sociedad. La entrega de estos fondos supone además el cumplimiento del compromiso adquirido por Fundación El Pimpi al inicio de la edición, consolidando un modelo de colaboración que une a ciudadanía, empresas, administraciones públicas y entidades sociales en torno a un mismo propósito.

El encuentro sirvió también para recordar el éxito de la séptima edición del festival, celebrada el pasado 26 de abril en la Plaza de Toros de La Malagueta.

Bajo el lema “Conquista el Sol”, más de 3.000 personas participaron en una jornada de doce horas ininterrumpidas de música, convivencia y solidaridad que convirtió a Málaga, una vez más, en un ejemplo de compromiso colectivo. Diez grupos musicales, cientos de voluntarios, decenas de empresas colaboradoras y miles de asistentes demostraron que la solidaridad sigue siendo uno de los grandes motores de nuestra provincia.

Meses después de lanzar el reto de “Conquistar el Sol”, Málaga puede afirmar que lo ha conseguido. Y lo ha hecho de la mejor manera posible: convirtiendo la solidaridad en oportunidades reales para cientos de personas en toda la provincia.