Aprobado el presupuesto de la Diputación provincial

El equipo de gobierno destaca como grandes ejes la apuesta por la creación de empleo, el impulso de los sectores turístico y agroalimentario, la prestación de servicios públicos en los pueblos y la ayuda a las familias y dependientes.

Por su parte, no están de acuerdo desde la oposición: sus portavoces han afeado las prácticas del equipo de gobierno, una vez entienden que no se han atendido las alegaciones, que no se mira por el interés general de la provincia y que lo de este viernes no es sino un trámite convocado a última hora para desoir a la oposición.