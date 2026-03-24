7ª Tertulia de Cuaresma en Al hombro

En la tertulia de hoy, hablamos de tradiciones de nuestra Semana Santa. Muchas se mantienen desde antaño, otras se han perdido, pero algunas se han recuperado... Nos acompañan los responsables de algunas de esas corporaciones que apuestan por las tradiciones: el HM de Monte Calvario, Arturo Fernández; el HM de Viñeros, José Manuel Díaz; y el prior de Servitas, Emilio Calvo.

Además, repasamos algunas de las tradiciones más singulares del pasado con nuestro colaborador habitual, el historiador Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí.