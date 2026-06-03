ALCER Málaga celebra el “Día Nacional del Donante” bajo el Lema “Dale un LIKE a la VIDA. Dona órganos, regala futuros”

Como cada año, el primer miércoles del mes de junio se celebra en España el “Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos”, en agradecimietno a todas las personas Donantes y sus familias. Este año lleva por Lema “Dale un LIKE a la VIDA. Dona órganos, regala futuros”.

El objetivo de este día es Homenajear a los Donantes y Familiares en todo el territorio nacional por su enorme generosidad, además de sensibilizar a la sociedad sobre la vital importancia que tiene la donación de órganos, poniendo el foco en la Donación en Vida. En este acto contaremos con el testimonio de una Donante viva, Silvia Vidal, madre de una receptora que recibió el trasplante de riñón cuando tenía 6 años.Málaga quiere reconocer el compromiso colectivo que ha posicionado a nuestro país como referente mundial en Donación de Órganos y Tejidos y, en especial, a Málaga cómo referente a nivel nacional en el Trasplante Renal.

Para ello, ALCER Málaga organiza una “Ofrenda Floral en el Monumento al Donante” en agradecimientos a todas las personas que han sido donantes de órganos y a sus familiares, por el proceso tan difícil por el que pasan y deciden realizar este Acto de bondad, solidaridad y altruismo.

En este sentido, tal y como recuerda Josefa Gómez, presidenta de ALCER Málaga, “Donar, en vida o al final de ella, es uno de los mayores actos de amor y solidaridad”.