100 años de radio en Málaga

Un 27 de marzo de 1926, desde el Palacio de Crópani en Calle Álamos, se emitía la señal de Radio Málaga EAJ 25, la primera radio que con sus ondas llegaba a Málaga.

La Asociación de Prensa de Málaga, con el apoyo del Colegio de Periodistas de Andalucía, prepara dos jornadas de agradecimiento por todo lo que este medio de comunicación ha aportado a la ciudad. Nos detendremos en la época dorada de la radio, en los concursos de cara al público y en las radionovelas, para llegar, 100 años después, al éxito de nuevos formatos narrativos, como el podcast.

Académicos como Francisco García y Juan Tomas Luengo, y estudiosos del mundo de la radio como Joaquín Palmerola, nos ayudaran a conocer los orígenes y el devenir de la radio en Málaga. Además, periodistas, locutores y locutoras como Gonzalo Rojo, Luciano González, Joaquín Alarcón, Joaquín Durán, Manolo Jota, Pepa Mesa, Inmaculada Jabato o Carmen Abenza nos introducirán en la manera de hacer de aquella radio que fue capaz de sobrevivir al nacimiento de la televisión.

La primera jornada de celebración del centenario ya tiene fecha: será el 30 de abril en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.