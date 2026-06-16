Especial Más de Uno Huelva - 15/6/2026

Especial 'Más de uno Huelva' Día Mundial de la Mujer en la Minería con Sandfire Matsa | Huelva

Hemos conocido a seis mujeres que trabajan cada día, desde sus distintas áreas y especialidades, con rigor y profesionalidad, en el sector minero onubense. Un sector en el que la mujer está encontrando un espacio en el que desarrollarse personal y profesionalmente en igualdad de oportunidades y en el que, paso a paso, ha conseguido tener el mismo protagonismo que los hombres en la toma de decisiones y en el avance de los procesos.

Especial 'Más de uno Huelva' Día Mundial de la Mujer en la Minería con Sandfire Matsa | Huelva

Inmaculada Ramírez, geotécnica de Mina Senior, Elena Atance, planificadora senior de minería subterránea y sistemas a largo plazo, Yolanda Cepeda, asesora jurídica en Matsa, Rocío Cerrejón, operadora de laboratorio, Nuria Fresno, directora de recursos humanos de Sandfire Matsa e Isabel Bermejo, responsable de comunicación de Sandfire Matsa.

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Entre los principales desafíos que encuentran destacan la necesidad de seguir aumentando la presencia femenina en un sector históricamente masculinizado, romper estereotipos aún existentes y continuar avanzando hacia una igualdad real en todos los niveles de responsabilidad. También se enfrentan a los retos propios de una industria en constante evolución, donde la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental, la seguridad y la formación continua son aspectos fundamentales.

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Todas coinciden en que trabajar en la mina les permite desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico y exigente, donde cada jornada supone una oportunidad para aprender, aportar soluciones y participar en proyectos de gran relevancia para el territorio. Además, destacan el compañerismo, la posibilidad de crecimiento profesional y el orgullo de formar parte de una actividad estratégica para la economía y el futuro de la provincia de Huelva.

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Igualdad en Sandfire MATSA

Sandfire MATSA cuenta con mujeres en sus distintas áreas y departamentos, desde camioneras, hasta palistas, perforistas, operadoras de bulonadora, de saneadoras, de planta de tratamiento, de plantas de aguas, almaceneras, supervisoras, técnicas, jefas, directoras, entre otras muchas posiciones. Más del 60% de las mujeres trabajan en áreas operativas y de mantenimiento, y más del 30% en áreas de administración, otro dato significativo que refuerza este claro cambio de tendencia.

Actualmente, el empleo directo femenino en Sandfire MATSA supera ya el 22%, muy por encima del 9,1% del sector minero a nivel nacional. A estos datos, ya de por sí positivos, se le suma la tendencia de crecimiento en la presencia femenina en los procesos de selección, donde cada vez hay más candidatas, poniendo así de manifiesto su interés en incorporarse en operaciones mineras.